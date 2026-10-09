Maltepe'de çöken binanın molozlarından deniz kabuğu çıktı

Valilikten konuyla ilgili son yapılan açıklamada, ölenlerin kimliğini de açıkladı.

5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 40 yaşındaki Mesut Bilece, 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt ve 20 yaşındaki Zeynep İnan hayatını kaybetti.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Valilik, "Çevrede bulunan toplamda 3 bina ve 55 vatandaşın tahliye edildiğini, Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan 44 vatandaşımız da otellere yerleştirmiştir." denildi.

AİLELERİN ACI BEKLEYİŞİ

Gece boyunca süren arama çalışmaları devam ederken ulaşılmaya çalışılan son kişi olan Zeynep İnan oldu.

Zeynep İnan ile dün gündüz saatlerinde göçükten çıkarılan kişilerden Ahmet Muhammet İnan ile kardeş oldukları öğrenilirken; ailenin yaşanan facia esnasında Trabzon'da oldukları ortaya çıktı.

Acılı ailenin sabahın erken saatlerinde enkaz başında İnan'ın çıkarılmasını bekledikleri anlar ise yürek dağladı.