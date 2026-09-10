Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında silahlı kavga: İki ölü, bir ağır yaralı
10.09.2026 14:21
Son Güncelleme: 10.09.2026 15:41
İstanbul'da ev sahibi ile kiracı arasında silahlı kavga çıktı. Kiracının açtığı ateşte ev sahibi çift yaşamını yitirdi, bir avukat ağır yaralandı.
İstanbul'da bir kiracı ile ev sahibi çift arasında çıkan kavga iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Maltepe'ye bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
EV SAHİBİ ÇİFT ÖLDÜ, AVUKAT AĞIR YARALI
İddiaya göre; Mehmet T. isimli adam tartıştığı ev sahibine ateş açtı.
Saldırıda ev sahibi Osman A. ile ev sahibinin eşi Nursen A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Açılan ateşte avukat Emir Ali S. ise yaralandı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OLAY YERİNDE
Saldırgan Mehmet T. olayın ardından emniyet güçleri ile sağlık ekiplerine ateş açmaya devam etti.
Mehmet T., özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla sağ olarak ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralı avukatın tedavi altına alındığı öğrenildi.