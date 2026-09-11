Maltepe'de kiracı vahşeti: Evden çıkan cephanelikler ve 350 bin dolar ayrıntısı

Binanın tapusunu almaya çalıştığında bir kısmının kaçak olduğunu öğrendiğini anlatan Mehmet T., şöyle devam etti:

"- Bunun üzerine onlarla konuşup bu pürüzlerin giderilmesini ya da binayı alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı.

- Binanın tadilatı için 350 bin dolar para harcamıştım. Onlardan bu parayı istedim. Ancak onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı."