Maltepe'de kiracı vahşeti: Evden çıkan cephanelikler ve 350 bin dolar ayrıntısı
11.09.2026 13:44
İstanbul'da ev sahiplerini öldüren Mehmet T.'nin evinden cephanelik çıktı. Saldırgan ifadesinde tartışmanın binanın satışı ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle başladığını ileri sürdü.
İstanbul'da Mehmet T. isimli adamın ev sahibi çifti öldürdüğü olayda yeni ayrıntılar ile saldırganın ifadesi ortaya çıktı.
Olay, dün saat 13.10 sıralarında Maltepe'deki Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
Kiracı Mehmet T., kendisini evden çıkartmaya çalışan ev sahipleriyle yanlarında bulunan avukata ateş açtı. Olayda ev sahipleri Osman Akyol ile eşi Nursel Akyol yaşamını yitirirken, avukat Emir Ali S. ağır yaralandı.
Çevreye ateş açan saldırgan, özel harekat polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Saldırganın evinde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, havalı tabanca, 331 fişek, 10 tabanca gaz tüpü, kılıç, iki kama bıçağı, kelepçe, dört biber gazı, olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.
30 YILLIK KİRACILARIYDI
Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Mehmet T.'nin suçunu itiraf ettiği ve olayın ayrıntılarını anlattığı belirtildi.
Poliste verdiği ifadesinde 30 yıldır kiracı olduğunu söyleyen Mehmet T., "Onların yıllardır kiracısıydım. 2015 yılında binayı satmayı düşündüklerinde onlarla konuşup binayı almak için anlaştım. O tarihten itibaren kiraları ben toplamaya başladım. Binayı güzelleştirmek ve eksiklerini tamamlıyordum." dedi.
"350 BİN DOLARI GERİ İSTEDİM"
Binanın tapusunu almaya çalıştığında bir kısmının kaçak olduğunu öğrendiğini anlatan Mehmet T., şöyle devam etti:
"- Bunun üzerine onlarla konuşup bu pürüzlerin giderilmesini ya da binayı alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı.
- Binanın tadilatı için 350 bin dolar para harcamıştım. Onlardan bu parayı istedim. Ancak onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı."
ALMANYA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞLER
Almanya'da yaşayan ev sahiplerinin dört ay önce İstanbul'a gelerek avukatları aracılığıyla tahliye davaları açtığını anlatan Mehmet T., ev sahiplerinin davayı kazandığını söyledi.
Olaydan bir gün önce binanın altında bulunan ofisinin tahliye edilmek istendiğini ileri süren Mehmet T., "Binayı boşalttıktan sonra bana hakaretler edip yarın tekrar geleceklerini söyleyerek ayrıldılar." iddiasını dile getirdi.
Olay günü Osman Akyol ve Nursel Akyol’un avukatlarıyla birlikte tekrar geldiklerini anlatan Mehmet T., şunları ileri sürdü:
“- Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akyol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağı indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım.”
"ÖLDÜRDÜĞÜM KİŞİLERLE KONUŞTUM"
Olay sırasında yanlarında bulunan avukatın da vurulduğunu söyleyen Mehmet T.’nin, avukatın kendisine onu öldürmemesi için yalvararak olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi.
Olayın ardından Osman Akyol ve Nursel Akyol’un cesetlerinin başında bir süre beklediğini anlatan Mehmet T., "Onları öldürdükten sonra onlara da söyledim. ‘Hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız’ dedim." dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Mehmet T., adliyeye sevk edildi.