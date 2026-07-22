Maltepe'de mahalleyi ayağa kaldıran çığlıklar. Balkondaki adama taş yağdırdılar
22.07.2026 15:44
Maltepe'de bir evden kadın çığlıkları yükseldi. Duruma tepki gösteren mahalleli, çığlıkların yükseldiği evin balkonuna çıkan adama taş yağdırdı.
IHA
İstanbul Maltepe'de vatandaşlar kadına şiddet olayına tepki gösterdi.
IHA
Olay, İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir evde kadına şiddet olayı yaşandı.
Evde şiddete maruz bırakılan kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri ise duruma kayıtsız kalmadı.
IHA
Vatandaşlardan biri, evinin balkonuna çıkan adama taş atarak tepki gösterdi.
IHA
Yaşanan durum bir süre sonra polis ekiplerine bildirildi.