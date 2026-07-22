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Maltepe'de mahalleyi ayağa kaldıran çığlıklar. Balkondaki adama taş yağdırdılar

22.07.2026 15:44

İHA

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Maltepe'de bir evden kadın çığlıkları yükseldi. Duruma tepki gösteren mahalleli, çığlıkların yükseldiği evin balkonuna çıkan adama taş yağdırdı.

Maltepe'de mahalleyi ayağa kaldıran çığlıklar. Balkondaki adama taş yağdırdılar
IHA

İstanbul Maltepe'de vatandaşlar kadına şiddet olayına tepki gösterdi.

Maltepe'de mahalleyi ayağa kaldıran çığlıklar. Balkondaki adama taş yağdırdılar 1
IHA

Olay, İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir evde kadına şiddet olayı yaşandı.

 

Evde şiddete maruz bırakılan kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri ise duruma kayıtsız kalmadı.

Maltepe'de mahalleyi ayağa kaldıran çığlıklar. Balkondaki adama taş yağdırdılar 2
IHA

Vatandaşlardan biri, evinin balkonuna çıkan adama taş atarak tepki gösterdi.

Maltepe'de mahalleyi ayağa kaldıran çığlıklar. Balkondaki adama taş yağdırdılar 3
IHA

Yaşanan durum bir süre sonra polis ekiplerine bildirildi.

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