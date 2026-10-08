Maltepe'deki bina çökünce e-Devlet'e koştular. Ev sahibi ve kiracılar dikkat

Maltepe'de Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Arama çalışmaları devam ederken iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çökmenin ardından İstanbul'daki binalarda dayanıksız kolonlar ve yaşlı binalar yeniden gündem oldu. Megakentte kendiliğinden yıkılması beklenen bin 238 bina olduğu yetkililer tarafından açıklanırken bu binalardaki tehlike ise her geçen gün artıyor.

Çökmenin ardından vatandaşlar kendilerine “Evim şiddetli bir depremde yıkılır mı?”, “Binam sağlam mı?”, “Evim güvenli mi?” sorularını sorup oturdukları binaların dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı.