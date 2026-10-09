Maltepe'deki bina neden çöktü? Bilirkişi ön raporu çıktı
09.10.2026 13:35
Son Güncelleme: 09.10.2026 13:53
Maltepe'de çöken binaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda kaçak katlar için alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı belirtildi. Gözaltındaki mimar ve şantiye şefi kusurlu çıktı.
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.
Bilirkişilerin incelemeleri sonucu hazırlandığı ön rapor ortaya çıktı.
YIKIM KARARI UYGULANMAMIŞ
1987 yapımı çöken bina için 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 yıllarında encümen kararı alındığı, ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5., ve 6. katların yıkımına karar verildiği belirtildi. Ancak kararın uygulamadığı da ortaya çıktı
Ayrıca raporda binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirlendi.
KAÇAK KATLAR
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, olayın ilk anlarında NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada binada üstteki katların kaçak olduğunu duyurmuştu.
1987 yapımı binanın ilk izni o dönem Maltepe Belediyesi'nin henüz kurulmaması nedeniyle Kartal Belediyesi'nden alındığı ifade edildi.
BİNANIN MİMARI VE ŞANTİFE ŞEFİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş dün gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın ise 2016 yılında vefat ettiği belirlendi.
BİNA HAKKINDAKİ SON BİLGİLER
Binanın alt katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu.
Binanın bazı alanlarında sıvaların döküldüğü, altındaki demirlerin görünür hale geldiği söz konusu fotoğraflarda yer alırken yan tarafa yapılan terasın kolonlarındaki yıpranma ise dikkat çekmişti.
Bugün yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında ise molozların arasından deniz kabuğu çıkmıştı. Binanın yapı malzemelerinin niteliği tekrar gündeme geldi.