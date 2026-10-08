Maltepe'deki binanın çökmeden önceki son hali dikkat çekti: Kolonları mı kesildi?
08.10.2026 08:44
Son Güncelleme: 08.10.2026 09:17
Maltepe'de üç katı çöken binanın üstteki iki katının kaçak olduğu ortaya çıktı. 39 yaşındaki binanın fotoğraflarında çatlaklar da dikkat çekiyor. Uzmanlar kolon kesme iddiasını da gündeme getirdi.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde yedi katlı binada çökme meydana geldi.
Toplam 12 daireden oluşan dairenin üç katı çöktü. Çökme yaşanan binada ilk belirlemelere göre 33 kişi yaşıyordu.
Ekiplerin olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın Ocak 2026'da kaydedilen Google Street View görüntülerinde bazı alanlarda çatlaklar olması dikkat çekti.
NTV yayınında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise binanın üstündeki iki katının kaçak olduğunu açıkladı.
Köymen, “Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak.” ifadelerini kullandı.
BİNANIN ALT KATI İŞ YERİ
Çökme yaşanan bina Cevizli Mahallesi'ndeki Doğu Sokak'ta yer alıyor. Binanın yapım yılı 1987.
Üstüne iki kat çıkılan binada yaşanan çökmenin ardından, kolon kesme iddiası da gündeme geldi.
Sabaha karşı çökme yaşanan binanın alt katında bir iş yeri olduğu görülüyor. Söz konusu iş yerinin bir tekstil atölyesi olduğu bildirildi.
Binanın bazı alanlarında sıvaların döküldüğü, altındaki demirlerin görünür hale geldiği söz konusu fotoğraflarda yer alıyor.
"KOLON KESME" İDDİASI
NTV yayınına katılan eski AKUT üyesi Tanyel Yılmaz ise binanın alt katları çöken binanın, 10-12 metreden düştüğünü ve üst katlarının sağlam kalmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti.
Üst katlarda herhangi bir hasar oluşmamasının alt katlarda kolon kesme ihtimalini güçlendirdiğini ifade eden Yılmaz, binanın yapım aşamasında sağlam yapıldığını ancak taşıyıcı kolonlarında işlem olabileceğini savundu.
Yılmaz, "Binanın alt kısmındaki iş yerleri yapıldığı zaman içerde kolonlar, kirişleri ayakta bırakmıyor. Para kazanmak için yapılan şeyler hayata mal oluyor." ifadelerini kullandı.
"YAPI YORGUN"
NTV yayınında konuşan İnşaat Mühendisi Şeref Alpago ise yapının yorgun olduğuna dikkat çekti.
"Burada diğer katlardan daha yüksek, açıklığı fazla bir kat görüyoruz." diyen Alpago, "Bu tablo bizi her zaman korkutmuştur. Burada kolon kesilmesi veya aradaki dolgu duvarların yıkılmış olma ihtimali de var." ifadelerini kullandı.
Alpago şöyle devam etti:
"- En temel sorun şu; bu binanın yapısal bir zafiyeti olduğu ortada. Yorgun bir bina, korozyon olmuş olabilir. Bölgenin zemin olarak da incelenmiş olabilir. Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor."
"GÜÇLENDİRMEYİ MASAYA GETİRMEMİZ GEREKİYOR"
Yapının herhangi bir bölümünde bulunan zafiyetin, yapının geneline etki edebileceğine dikkat çeken Alpago, "Yapısal bozukluk, sonradan yapılmış deformasyonlar, korozyon gibi... Hepsini bir torbaya koyduğumuzda maalesef o torbayı yerden kaldıramıyoruz." şeklinde konuştuk.
Alpago şöyle devam etti:
"- Masaya aslında hem kentsel dönüşümü hem de güçlendirmeyi getirmemiz gerekiyor. Bu binaların analizlerinin yapılıp güçlendirme yoluna gidilmesi durumunda, güçlendirme bazen çok basit işlemlerle çözülebiliyor."