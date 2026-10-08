Maltepe'deki binanın çökmeden önceki son hali dikkat çekti: Kolonları mı kesildi?

NTV yayınında konuşan İnşaat Mühendisi Şeref Alpago ise yapının yorgun olduğuna dikkat çekti.

"Burada diğer katlardan daha yüksek, açıklığı fazla bir kat görüyoruz." diyen Alpago, "Bu tablo bizi her zaman korkutmuştur. Burada kolon kesilmesi veya aradaki dolgu duvarların yıkılmış olma ihtimali de var." ifadelerini kullandı.

Alpago şöyle devam etti:

"- En temel sorun şu; bu binanın yapısal bir zafiyeti olduğu ortada. Yorgun bir bina, korozyon olmuş olabilir. Bölgenin zemin olarak da incelenmiş olabilir. Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor."