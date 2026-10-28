Manastır'da filizlenen özgürlük fikri. Ata'nın anıları okulunda yaşatılıyor

Tarihçi-Yazar Ali Güler, "Selanik, Manastır gibi yerler merkeze uzak olduğu için daha yenilikçi fikirlerini, çağdaş fikirlerini Fransız İhtilali'nden sonra yayılan Avrupa'daki fikirlerin daha çok aydınları gençleri etkilediği bir ortam." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk okul hayatı boyunca hep başarılı bir öğrenci oldu. Birçok konuya ilgisi vardı. Atatürk okumayı çok seviyordu, şiire olan ilgisi bilinen bir gerçekti, tarih dersine ise farklı bir açıdan bakıyor, derinlemesine araştırıyordu.

Manastır Askeri İdadisi'nin sadece eğitim yönüyle değil, farklı özellikleriyle de Mustafa Kemal Atatürk'ün yetişmesinde çok önemli katkıları oldu.