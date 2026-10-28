Manastır'da filizlenen özgürlük fikri. Ata'nın anıları okulunda yaşatılıyor
28.10.2026 09:41
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği liderlik ve sonrasında kurduğu devlet için aldığı yol kolay olmadı. NTV'den Deniz Tüysüz, Atatürk'ün fikirlerinin oluştuğu Manastır Askeri İdadisi'ne gitti.
Mustafa Kemal Atatürk; Selanik Askeri Rüştiyesi'nden, bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde olan Manastır Askeri İdadisi'ne gittiğinde ilk kez doğduğu toprakların dışına çıkmış, annesinden, kardeşinden ve arkadaşlarından ayrı kalmıştı.
Ama burası çocukluktan gençliğe geçişte, kendisine başka dünyaların kapısını açtı.
Hürriyet ve bağımsızlık fikirleriyle burada tanışan Atatürk'ün derin tarih bilgisi ve bilincinin kökleri burada filizlendi. Vatan ve bayrak sevgisi artık çok daha farklı bir boyuttaydı.
Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında kalan bu okul, bir ülkenin kaderini değiştiren başkomutanın yetişmesindeki rolüyle hiç unutulmadı.
Mustafa Kemal Atatürk Selanik Askeri Rüştiyesi'nden sonra 1896 yılında buraya geldi, 1899 yılında mezun olarak İstanbul'a Harp Okulu'na gitti.
Manastır Askeri İdadisi onun eğitim ve karakter gelişiminde önemli bir yere sahip oldu.
Tarihçi-Yazar Ali Güler, "Selanik, Manastır gibi yerler merkeze uzak olduğu için daha yenilikçi fikirlerini, çağdaş fikirlerini Fransız İhtilali'nden sonra yayılan Avrupa'daki fikirlerin daha çok aydınları gençleri etkilediği bir ortam." dedi.
Mustafa Kemal Atatürk okul hayatı boyunca hep başarılı bir öğrenci oldu. Birçok konuya ilgisi vardı. Atatürk okumayı çok seviyordu, şiire olan ilgisi bilinen bir gerçekti, tarih dersine ise farklı bir açıdan bakıyor, derinlemesine araştırıyordu.
Manastır Askeri İdadisi'nin sadece eğitim yönüyle değil, farklı özellikleriyle de Mustafa Kemal Atatürk'ün yetişmesinde çok önemli katkıları oldu.
ATATÜRK'ÜN O DÖNEMDE ÖĞRENCİLİK YILLARINDA GİYDİĞİ FORMA
Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarının geçtiği yer Manastır Askeri İdadisi'nde onun için ayrılan bir bölüm var. Özel eşyalarının sergilendiği kısım var. Atatürk'ün o dönemde öğrencilik yıllarında giydiği forma da sergileniyor.
Güler, "Manastır şehrinin konumu, kozmopolit yapısı Batı'ya açık fikirlerin çok fazla gelişmiş olması üçüncü ordunun merkezi olduğu için gelişmiş bir şehir olması Mustafa Kemal'in kişiliğini etkiledi. Burada okuduğu dersler ve hocaları da etkili oldu." diye konuştu.
Atatürk bu okulda önemli arkadaşlıklar kurdu bu arkadaşlıklar daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda birlikte mücadele edeceği yoldaşlarıyla olan bağlarını güçlendirdi.
Atatürk burada geçirdiği zaman boyunca farklı siyasal ve sosyal düşüncelerle tanıştı. Bu çeşitlilik onun ileride reformlarında ve çağdaş Türkiye'nin inşasında etkili oldu.