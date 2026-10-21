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Manifest'in kurucusu Tolga Akış için istenen ceza belli oldu

21.10.2026 16:57

Son Güncelleme: 21.10.2026 17:09

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Manifest grubunun kurucusu, tutuklu menajer Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Akış'ın üç yıla kadar hapsi istendi.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış için istenen ceza belli oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı. 

 

Akış'ın ''Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlama veya yayınlanmasına aracılık etme" suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapsi istendi. 

 

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