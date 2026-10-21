Manifest'in kurucusu Tolga Akış için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Akış'ın ''Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlama veya yayınlanmasına aracılık etme" suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapsi istendi.

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