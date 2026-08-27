Manifest'in kurucusu Tolga Akış kimdir, neden gözaltına alındı?
27.08.2026 16:59
Türkiye'nin en ünlü müzik gruplarından biri olan Manifest'in kurucusu Tolga Akış, sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Peki gözaltına alınan Tolga Akış kimdir?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Tolga Akış'ın neden gözaltına alındığı ve hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Tolga Akış kimdir, neden gözaltına alındı?
TOLGA AKIŞ KİMDİR?
37 yaşında olan Tolga Akış, çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2017 yılında kendi şirketini kurdu.
Birçok ünlü isimle birlikte çalışan Tolga Akış, geçtiğimiz yıllarda Manifest adlı grubu kurdu.
Grup, Kore müzik endüstrisindeki (K-Pop) benzeri kız grubu konseptleriyle Türkiye'de hayata geçirilen bir müzik projesi olarak biliniyor.
NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Manifest” olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.