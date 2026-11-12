Manifest'in kurucusu Tolga Akış tahliye edildi
12.11.2026 14:20
Son Güncelleme: 12.11.2026 14:39
"Müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 3 yıla kadar hapis istenen Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, tahliye edildi.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "müstehcenlik" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış ilk kez hakim karşısına çıktı.
Yaklaşık 2,5 aydır tutuklu bulunan Akış, mahkemede savunma yaptı.
İşlemediği bir suç sebebiyle 77 gündür cezaevinde yattığı görüşünü dile getiren Akış, "İddidanamede müstehcenlik suçunun hangi konuda olduğunu muallakta buldum. İddianamede tam bir tanım bulamadım." ifadelerini kullanıp Manifest grubunun Küçükçiftlik Park'taki konserinden örnek verdi.
Konserde genel akışı bildiklerinden ancak her anı önceden planlayamadıklarından bahseden Akış, "Ben Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen konserde herhangi bir suç unsuru olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. İzleyicilerde 18 yaşından küçük kimse yoktur. Biz bu konserde 18 yaş koymasının sebebi mekanın 18 yaş sınırı olması. Bu konserin bir teması değil." dedi.
Akış, "Grup kızlarının yargılandığı ve ceza aldığı davadaki davaya konu konserdeki hareketler önceden planlanmamıştı. Manifest grubu suçlamalar dışında birleştirici bir yapıdadır." diyerek savunmasına devam etti ve hakkındaki suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.
TAHLİYE EDİLDİ
Akış'ın savunmasının ardından avukatı da söz aldı.
Akabinde duruşma savcısı görüşünü bildirerek tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti de Akış'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 18 Mart'a erteledi.
İSTENEN CEZA NEYDİ?
Akış ağustos ayında tutuklanmış, hakkındaki iddianameyse ekimde hazırlanmıştı.
Menajerin "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlama veya yayınlanmasına aracılık etme" suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Akış'ın “Manifest'e ait müstehcen görüntü ve performansların oluşumuna sebebiyet verdiği ve bunların yayınlanmasına aracılık ettiği” ileri sürülmüştü.
İddianamede grup üyelerine 6 Eylül 2025'te Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konser nedeniyle “hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla açılan davaya da yer verilmişti.
(Bahse konu davanın sonunda İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grubun 6 üyesi ve o gece onlarla birlikte sahneye çıkan şarkıcı Ayça Dalaklı'nın beş yıl denetim süresine tabi tutulmalarına hükmetmişti.)
TOLGA AKIŞ'A MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASI
Tolga Akış hakkındaki iddianamede bu hüküm, şöyle yer almıştı:
"Manifest adlı grubun 7 kişi olan her bir kadının sergilediği eylemler nedeniyle TCK m.225/1 suçundan ceza alması yalnızca bu eylemlerin görünen kısmı olduğu, şüphelinin ilgili soruşturmada şüpheli sıfatıyla dosyada yer almamasının bugün bu kışkırtıcı tabloda asıl organizasyon sahibi olarak eyleminin ‘müstehcenlik’ suçunu da oluşturmayacağının kabul edilmesinin mümkün olmadığı,
Aksine Türkiye'de milyonlarca çocuğun hayranlık duyarak izlediği ve adeta rol model aldığı bu grubun, toplumun edep ve haya duygularını açıkça yok sayan en önemlisi ise toplumdaki 'aile' kavramını aşağılayan görüntüleri tasarlayan, finanse eden ve hiçbir yaş koruma filtresi gözetmeksizin kitlelere ulaşmasına sebebiyet gösteren şüphelinin aktif bir faaliyet üstlendiği,
Grubun üyelerinin teşhircilik eylemleri ilgili kadınların bedeni üzerinden gerçekleştiği ve suçun kanuni tanımının oluştuğu dolayısıyla bir menajer olarak bu görüntülerin ve devam eden konser şovlarının da yönetiminin şüpheliye ait olduğundan TCK m.226/2'de yer alan suçun ‘Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden' oluştuğunun kabulü gerektiği, (…)"
SÖZLEŞME İDDİALARIYLA GÜNDEMDEYDİ
Akış, son zamanlarda sosyal medyada Ajda Pekkan ile düet yaptıkları “Hileli” adlı şarkıları ve konser performanslarıyla adlarından söz ettiren Manifest grubunun sözleşme maddeleriyle gündemdeydi.
Sosyal medyada elde edilen gelirin yalnızca yüzde 30'unun Manifest üyelerine verildiği, kalan yüzde 70'lik kısım ise Akış'a ait olduğu iddialar arasında yer almıştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu maddelerin tamamen uydurma olduğunu öne sürerek iddialara tepki gösteren Akış, "Gerçeği yansıtmıyor." demişti.