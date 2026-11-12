Manifest'in kurucusu Tolga Akış tahliye edildi

Akış'ın savunmasının ardından avukatı da söz aldı.

Akabinde duruşma savcısı görüşünü bildirerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de Akış'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

İSTENEN CEZA NEYDİ?

Akış ağustos ayında tutuklanmış, hakkındaki iddianameyse ekimde hazırlanmıştı.

Menajerin "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlama veya yayınlanmasına aracılık etme" suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Akış'ın “Manifest'e ait müstehcen görüntü ve performansların oluşumuna sebebiyet verdiği ve bunların yayınlanmasına aracılık ettiği” ileri sürülmüştü.

İddianamede grup üyelerine 6 Eylül 2025'te Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konser nedeniyle “hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla açılan davaya da yer verilmişti.

(Bahse konu davanın sonunda İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grubun 6 üyesi ve o gece onlarla birlikte sahneye çıkan şarkıcı Ayça Dalaklı'nın beş yıl denetim süresine tabi tutulmalarına hükmetmişti.)

TOLGA AKIŞ'A MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASI

Tolga Akış hakkındaki iddianamede bu hüküm, şöyle yer almıştı:

"Manifest adlı grubun 7 kişi olan her bir kadının sergilediği eylemler nedeniyle TCK m.225/1 suçundan ceza alması yalnızca bu eylemlerin görünen kısmı olduğu, şüphelinin ilgili soruşturmada şüpheli sıfatıyla dosyada yer almamasının bugün bu kışkırtıcı tabloda asıl organizasyon sahibi olarak eyleminin ‘müstehcenlik’ suçunu da oluşturmayacağının kabul edilmesinin mümkün olmadığı,

Aksine Türkiye'de milyonlarca çocuğun hayranlık duyarak izlediği ve adeta rol model aldığı bu grubun, toplumun edep ve haya duygularını açıkça yok sayan en önemlisi ise toplumdaki 'aile' kavramını aşağılayan görüntüleri tasarlayan, finanse eden ve hiçbir yaş koruma filtresi gözetmeksizin kitlelere ulaşmasına sebebiyet gösteren şüphelinin aktif bir faaliyet üstlendiği,

Grubun üyelerinin teşhircilik eylemleri ilgili kadınların bedeni üzerinden gerçekleştiği ve suçun kanuni tanımının oluştuğu dolayısıyla bir menajer olarak bu görüntülerin ve devam eden konser şovlarının da yönetiminin şüpheliye ait olduğundan TCK m.226/2'de yer alan suçun ‘Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden' oluştuğunun kabulü gerektiği, (…)"