Manifest'in kurucusu Tolga Akış tutuklandı. İfadesi ortaya çıktı
27.08.2026 16:21
Son Güncelleme: 28.08.2026 16:56
Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, "müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklandı. Akış'ın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.
Geceyi gözaltında geçiren ve sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede savcıya ifade veren Akış hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklandı.
Savcılığın sevk yazısında Tolga Akış’ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi, grubun faaliyetleriyle ilgili yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği anlatıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Akış’ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı.
Manifest isimli müzik grubunun kurucusu olduğundan bahseden Akış, "Hesaplarım ayrıntılı olarak incelendiğinde, yurt dışı olarak sorduğunuz ülkelerden sadece iki yerden para gelmektedir. Bunlardan biri YouTube adlı sosyal medya uygulamasından, diğeri ise müzik servislerinden gelmektedir." dedi.
Mesut Adlin ve “Zeybik” olarak tanınan Zeynep Sürmeli isimli kişileri tanıdığını kabul eden Akış, "Mesut Adlin’i yaklaşık 1 yıl önce birkaç kez projelerimizde fotoğrafçı olarak çalışmasından dolayı tanırım. Kendisinin son projesi de Manifest’in fotoğraflarını çekmek olmuştu. Mesut Adlin’le ilgili daha sonra birkaç kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bunu da sosyal medyada açıkladık." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamanın ardından mağdur kadınlarının seslerini daha güçlü bir şekilde ifade etmeye başladıklarından bahseden Akış, Adlin'in iş bulmakta zorlandığını ve bunun karşılığında kendisine kin beslemeye başladığını iddia etti.
MESUT ADLİN'İN İDDİALARI
Savcılık, Adlin'in sosyal medyadaki iddialarını da Akış'a yöneltti. Akış ise iddialara şöyle yanıt verdi:
“Sormuş olduğunuz, sosyal medyada paylaşılan yazışmalar eşim Gizem Akış ile Zeynep Sürmeli ve Mesut Adlin arasındaki yazışmalardır. Söz konusu yazışmalar tamamen mizah amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır.
Mesut Adlin bu yazışmaları beni ve grubumu itibarsızlaştırmak için kullanmıştır. Bu yazışmalar incelendiğinde, üzerinden yaklaşık 1-2 yıl geçmiş olduğu ortaya çıkacaktır. Söz konusu yazışmalar, Mesut Adlin tarafından sohbetin devamı tam olarak paylaşılmadan algı yaratacak şekilde paylaşılmıştır.”
"ÜYELERİN HASTA OLDUĞU ZAMAN SAHNEYE BASKIYLA ÇIKTIĞI İDDİASI YANLIŞ"
6 Eylül 2025 tarihinde Küçükçiftlik Parkı’ndaki +18 konserin ardından Manifest üyeleriyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Bu dosyada kendisinin şüpheliler arasında olmadığına işaret eden Akış, “Buradaki grubun dans figürleri benim yönetimimde gerçekleşmedi. Herhangi bir şekilde benim sorumluluğum söz konusu değildir.” dedi.
Manifest grubuyla iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşım oranlarına ilişkin de konuşan Akış, gelirin yüzde 60’lık kısmının Manifest kızlarına eşit miktarda dağıtıldığını, yüzde 40’lık kısım ise şirketin Manifest projesi giderlerine ayrıldığını iddia etti.
Basında çıkan haberlerin yanlış olduğunu öne süren Akış, “Basında çıkan, grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır. Basında çıkan, grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapamayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik. Rakamı hatırlamamakla birlikte, grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktarda cezai şart vardır.” dedi.
Ayrıca Akış, grup üyelerinin kendisiyle tatil yapma zorunluluğu olduğu ve hasta olduklarında sahneye baskıyla çıktıkları iddiasını da yalanladı:
“Yenikapı konser alanında Hilal isimli grup üyesinin kendi rızasıyla konsere geri dönme isteğine rağmen, iki doktordan net bir şekilde onay almadan Hilal’i konsere tekrar çıkartmadım. Hatta bu yüzden konserin yarım saat uzamasına sebep oldum. Hilal’e de defalarca, isterse sahneye çıkmak zorunda olmadığını söyledim. O süre boyunca da her an yanındaydım.”
"HESAPLARIMI SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMAK İÇİN KULLANMADIM"
Akış son olarak basında çıkan yapay PR çalışmalarını da yalanladı. “Bot hesaplarında hiçbir şekilde dahlimiz olmayıp kendi fan kitlemiz kendileri paylaşımlar yapmaktadır.” diye konuşan Akış şöyle devam etti:
“Netflix isimli sosyal platforma dizi yapmak için başvurduk. Kendileri araştırdıklarında, grubun dizisinden ziyade belgeselinin daha iyi ses getireceğini söyleyince biz de bu konuda hemfikir olup çalışmalara başladık. Amacımız, Manifest grubunun Netflix’in küresel gücünden faydalanarak tüm dünyaya tanıtılmasıydı.”
Akış, hesaplarını suç gelirlerini aklamak için kullanmadığını da iddia edip gözaltı süresince telefon şifresini kendi rızasıyla teslim ettiği de dile getirdi.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELERDİ?
Soruşturma başladığında Akış'a yöneltilen suçlamalar şöyleydi:
“Müstehcenlik”, “Uyuşturucu madde kullanma” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama.”
Tutuklamaya sevk yazısında yalnızca “müstehcenlik” suçlamasının yer aldığı görüldü.
SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR
Manifest grubunun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, Akış ve eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.
Akış , Adlin hakkında "tehdit ve şantak niteliğindeki eylem" kapsamında suç duyurusunda bulunmuştu. Adlin ise Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
SÖZLEŞME İDDİALARIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Ajda Pekkan ile düet yaptıkları “Hileli” adlı şarkıları ve konser performanslarıyla adlarından söz ettiren Manifest grubu, geçen aylarda sözleşme maddesi iddialarıyla gündeme gelmişti.
Elde edilen gelirin yalnızca yüzde 30'u Manifest üyelerine verilirken, kalan yüzde 70'lik kısım ise Tolga Akış'a ait olduğu iddia edilmişti.
Kızların erkek arkadaşlarıyla görüşmek ve evden çıkmak için Akış'tan izin almak zorunda oldukları, sahnede giyilen kıyafetlerin ücretini grup üyelerinin karşıladığı, sahne giderlerinin kızların yüzde 30'luk payından düşüleceği, 10 yıl boyunca sosyal medya hesaplarından kendi iradeleriyle reklam paylaşımı yapamayacakları ve son olarak gruptan ayrılmak isteyenlerin 45 milyon TL tazminat ödeyeceği iddialar arasında yer almıştı.
AKIŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu maddelerin tamamen uydurma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.