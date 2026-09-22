Manisa Turgutlu'da lise önünde silahlı saldırı. Kaçan saldırgan böyle görüntülendi

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı.

Okul önünde bir şahsın silahla etrafa ateş ettiği ve yaralı öğrencilerin bulunduğu yönünde ihbar yapıldı ve bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kaçan saldırgan, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırganın genç ve elinde tüfekle olduğu görüldü.