Manisa Turgutlu'da lise önünde silahlı saldırı. Kaçan saldırgan böyle görüntülendi
22.09.2026 09:25
Son Güncelleme: 22.09.2026 09:39
Manisa'da lise önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kaçan saldırgan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Genç olduğu anlaşılan saldırgan elinde tüfekle olay yerinden uzaklaştı.
SALDIRGANIN İLK GÖRÜNTÜSÜ
Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı.
Okul önünde bir şahsın silahla etrafa ateş ettiği ve yaralı öğrencilerin bulunduğu yönünde ihbar yapıldı ve bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kaçan saldırgan, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırganın genç ve elinde tüfekle olduğu görüldü.
VELİLER OKULA KOŞTU
Saldırının duyulmasının ardından çok sayıda veli okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı.
Velilerin okula girmeye çalışması üzerine okul çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı.
Kolluk kuvvetleri, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekerken okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
SALDIRIYI KİM GERÇEKLEŞTİRDİ?
NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, NTV canlı yayınında son gelişmeleri aktardı.
Olayın nedeninin ve saldırganın kimliğinin henüz bilinmediğini dile getiren Ak, okulun önündeki kalabalığın arttığını söyledi.