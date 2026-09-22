Manisa Turgutlu'da lisenin önünde silahlı saldırı: 3 öğrencinin durumu kritik
22.09.2026 08:38
Son Güncelleme: 22.09.2026 16:23
Manisa'da bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda üçü ağır 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Saldırının gerçekleştiği okul birinci derece riskli okuldu." dedi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşen saldırıda, saldırganın okulun dokuzuncu sınıf öğrencisi H.O. olduğu anlaşıldı. Saldırıda 11 öğrenci tüfek saçması nedeniyle yaralandı.
YARALI ÖĞRENCİLERDEN ÜÇÜNÜN DURUMU KRİTİK
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'ya giderek son duruma ilişkin bilgi aldı. İki bakan akşam saat 16.00 sıralarında gazetecilere açıklama yaptı.
Bakan Mustafa Çiftçi, yaralı 11 öğrenciden üçünün durumunun kritik olduğunu söyledi.
Yaralı sekiz öğrenciden birinin taburcu edildiğini belirten Çiftçi, "Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayın adli yönden de soruşturulması yürütülüyor." ifadelerini kullandı.
“OKUL 1'İNCİ DERECE RİSKLİ BİR OKULDU”
Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın da aldığı güvenlik önlemleri olduğuna işaret eden Çiftçi, saldırının gerçekleştiği okulun birinci derece riskli bir okul olduğunu ifade etti.
Bakan Çiftçi, "Okullar civarındaki yerleri, servis araçlarını denetliyoruz. Okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle oluşabilecek bir şey değil. Üç aydır üzerinde çalıştığımız protokolümüz var. Bu protokolü dün imza altına aldık." diye konuştu.
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası başlatılan çalışmalarda 2 bin 417 kişiyi gözaltına aldıklarını anlatan Çiftçi, "Bunlardan 243 tanesi tutuklandı. Polis ve istihbarat görevini yapıyor. Siber güvenlik görevini yapıyor." diye konuştu.
ANNE, BABA VE DEDE DE GÖZALTINDA
Saat 11.10'da saldırıya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayda ikisi ağır 11 öğrencinin yaralandığını bildirdi.
Olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığını ve iki savcı görevlendirildiği bilgisini paylaşan Gürlek, saldırıyı gerçekleştiren H.O. isimli saldırganın gözaltında olduğunu bildirdi.
Başlantılan soruşturmada saldırgan ile anne ve babasıyla birlikte dedesi de gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan silahın anneannenin üzerine kayıtlı olduğu ve dedenin evinde bulunduğu öğrenildi.
AKRAN ZORBALIĞI İDDİASI ARAŞTIRILIYOR
Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiğini, silahın muhafaza koşullarının araştırıldığını belirten Gürlek, "İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.
Bakan Gürlek, olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların araştırıldığını vurguladı.
YARALILARIN TAMAMI ÖĞRENCİ
Saldırıda yaralananların tamamının öğrenci olduğu açıklandı. Yaralı öğrencilerden ikisinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
Yaralı öğrencilerin isimleri şöyle:
16 yaşındaki I.O (Hayati tehlikesi var)
16 yaşındaki B.S. (Hayati tehlikesi var)
16 yaşındaki K.F.Y (Saçma yarası var)
15 yaşındaki H.E.B (Saçma yarası var)
17 yaşındaki K.B. (Saçma yarası var)
17 yaşındaki A.G. (Saçma yarası var)
16 yaşındaki B.T. (Saçma yarası var)
16 yaşındaki M.K. (Saçma yarası var)
16 yaşındaki N.M. (Saçma yarası var)
14 yaşındaki R.D. (Saçma yarası var)
ÜÇ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ, OKUL TATİL EDİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayı araştırmak üzere üç bakanlık müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.
Saat 10.50 sıralarında yapılan açıklamada, olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başladığı aktarıldı.
Bakanlık aynı zamanda saldırının yaşandığı okulda eğitime bugüne ara verildiğini bildirdi.
Açıklamada, "Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir." denildi.
İçişleri Bakanlığı da olayın her yönüyle incelenmesi için iki Mülkiye Başmüfettişi ile iki Polis Başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'ya geldi. İki bakan, Turgutlu Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasından olaya ilişkin bilgi aldı.
SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Kaçan saldırgan, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırganın genç ve elinde tüfekle olduğu görüldü. H.O. isimli saldırgan, kısa sürede güvenlik güçlerince yakalandı.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.
Yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini bildiren valilik, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır." açıklamasını yaptı.
TURGUTLU'DAKİ SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Turgutlu'daki silahlı saldırı Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; şüpheli bir kişi okul binası önünde henüz bilinmeyen bir nedenle çevreye rastgele ateş etmeye başladı.
Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi.
SİLAHLI SALDIRININ YAŞANDIĞI OKULDA SON DURUM
Lisenin önünde gerçekleşen silahlı saldırının haber alınmasıyla birlikte veliler okula akın etti.
Velilerin okula girmeye çalışması üzerine okul çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı.
Kolluk kuvvetleri, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekerken okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Olayla ilgili ayrıntıların henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
OKUL SALDIRILARI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE
Okul saldırıları bir süredir Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen saldırılar sonrası okulların güvenliğine yönelik bir dizi önlem alınmıştı.
2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda son olarak İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında bir protokol imzalanmıştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, birinci ve ikinci derece riskli okullarda polis görevlendirileceğini söylemişti.
Okulların güvenliği için "bahçe görevlisi" adıyla görevliler de istihdam edilmesi kararlaştırılmıştı.