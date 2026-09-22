Manisa Turgutlu'da lisenin önünde silahlı saldırı: 3 öğrencinin durumu kritik

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşen saldırıda, saldırganın okulun dokuzuncu sınıf öğrencisi H.O. olduğu anlaşıldı. Saldırıda 11 öğrenci tüfek saçması nedeniyle yaralandı.

YARALI ÖĞRENCİLERDEN ÜÇÜNÜN DURUMU KRİTİK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'ya giderek son duruma ilişkin bilgi aldı. İki bakan akşam saat 16.00 sıralarında gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Mustafa Çiftçi, yaralı 11 öğrenciden üçünün durumunun kritik olduğunu söyledi.

Yaralı sekiz öğrenciden birinin taburcu edildiğini belirten Çiftçi, "Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayın adli yönden de soruşturulması yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

“OKUL 1'İNCİ DERECE RİSKLİ BİR OKULDU”

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın da aldığı güvenlik önlemleri olduğuna işaret eden Çiftçi, saldırının gerçekleştiği okulun birinci derece riskli bir okul olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, "Okullar civarındaki yerleri, servis araçlarını denetliyoruz. Okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle oluşabilecek bir şey değil. Üç aydır üzerinde çalıştığımız protokolümüz var. Bu protokolü dün imza altına aldık." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası başlatılan çalışmalarda 2 bin 417 kişiyi gözaltına aldıklarını anlatan Çiftçi, "Bunlardan 243 tanesi tutuklandı. Polis ve istihbarat görevini yapıyor. Siber güvenlik görevini yapıyor." diye konuştu.