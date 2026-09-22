Manisa Turgutlu'da lisenin önünde silahlı saldırı: Yaralılar var

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi önünde silahlı saldırı düzenlendi.

NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, bölgeden gelen ilk bilgilere göre dört öğrencinin yaralandığını aktardı.

Merih Ak, saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildiğini bildirdi.

Silahlı saldırının ardından okulun önünde kalabalık toplanmaya başladı.

Son dakika haberinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...