Manisa'da Cumhuriyet kutlamalarında 1000 dron ile gökyüzünde Atatürk portresi oluşturuldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü 1000 dron ile gökyüzünde hayat bulan görkemli bir gösteriyle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet’in yalnızca geçmişin en büyük mirası değil, geleceğe yürürken yolu aydınlatan en güçlü ışık olduğunu ifade eden Dutlulu, "Bilimin ve teknolojinin imkânlarını Cumhuriyet coşkusuyla buluşturduğumuz bu özel gecede, Atatürk Kent Parkı’nı doldurarak sevincimize ortak olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkarak onun gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil özgürlüğümüz, umudumuz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirasımızdır" dedi.

Manisa’da büyük ilgi gören 1000 dron gösterisi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının unutulmaz etkinlikleri arasında yer aldı.