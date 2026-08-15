Manisa'da dolum tesisinde patlama. Ekipler olay yerinde

Yangından iki vatandaşın etkilendiğini duyuran Valilik, "Vatandaşlarımızın Salihli Devlet Hastanesi'ne sevki yapılmıştır. Yangın alanında ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yangına ilişkin gelişmeler Valiliğimiz Kriz Merkezi tarafından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.