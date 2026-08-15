Manisa'da dolum tesisinde patlama. Ekipler olay yerinde
15.08.2026 11:10
Manisa'da bir sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde saat 08.27 sıralarında patlama oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DUMANLAR BİRÇOK YERDEN GÖRÜLÜYOR
Ara ara patlamalar yaşanırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Konuya ilişkin de Manisa Valiliği'nden açıklama geldi.
Açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kavas Oksijen Dolum tesisinde 15 Ağustos 2026 günü saat 08.27 sıralarında meydana gelen yangına ilk müdahale ivedilikle yapılmış olup; 4 müdahale ekibi, 6 su tankeri, 6 ambulans ekibi, 6 asayiş devriye ekibi, 1 arama kurtarma ekibi ile söndürme çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Yangından iki vatandaşın etkilendiğini duyuran Valilik, "Vatandaşlarımızın Salihli Devlet Hastanesi'ne sevki yapılmıştır. Yangın alanında ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yangına ilişkin gelişmeler Valiliğimiz Kriz Merkezi tarafından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.