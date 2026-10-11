Manisa'da katliam gibi kaza: 11 can kaybı var
11.10.2026 12:31
Son Güncelleme: 11.10.2026 12:47
İzmir-İstanbul otobanında tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tur otobüsü ile çekici çarpıştı.
İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
NTV Ege Bölge Temsilcisi Merih Ak, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin yaralandığını söyledi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
“Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”