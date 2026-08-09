Manisa'da orman yangını. Kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor
09.08.2026 19:51
Son Güncelleme: 10.08.2026 02:18
Manisa’nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda 8 saatte kontrol altına alındı.
Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde saat 16.00’da başlayan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda Valilik Yangın Risk Azaltma unsurlarıyla birlikte hızlı bir şekilde müdahale edilmeye başlandı.
Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Manisa Valiliğinden edinilen bilgilere göre, yangına müdahale kapsamında 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD ekibi, 1 sağlık ekibi ile Yangın Risk Azaltma Planı ekipleri ve gönüllülerden oluşan toplam 309 personel görev yaptı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
EDİRNE'DE ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyündeki Cevizlik mevkisi olarak bilinen alanda, gece saatlerinde anız yangını çıktı. Sabah saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ormana sıçradı.
Anızlık alanda başlayan ve kısa sürede ormanlık alana yayılan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 4 helikopter, 10 arazöz ve belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri görev aldı. Helikopterler, Sultan Köy Barajı’ndan aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyarak söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangın nedeniyle Meriç-Uzunköprü karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
TOMA'LARLA SOĞUTMA ÇALIŞMASI
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları başlatıldı. TOMA’lar ve diğer ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.