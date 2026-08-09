Manisa'da orman yangını. Kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyündeki Cevizlik mevkisi olarak bilinen alanda, gece saatlerinde anız yangını çıktı. Sabah saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ormana sıçradı.



Anızlık alanda başlayan ve kısa sürede ormanlık alana yayılan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 4 helikopter, 10 arazöz ve belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri görev aldı. Helikopterler, Sultan Köy Barajı’ndan aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyarak söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangın nedeniyle Meriç-Uzunköprü karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.