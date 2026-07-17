Mardinli Marilyn Monroe olarak biliniyordu. Sosyal medya paylaşımı sonrası tutuklandı

Ünlü sinema sanatçısı Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çeken ve "Mardinli Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut'un 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.