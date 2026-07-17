Mardinli Marilyn Monroe olarak biliniyordu. Sosyal medya paylaşımı sonrası tutuklandı
17.07.2026 09:22
Son Güncelleme: 17.07.2026 09:24
Mardinli Marilyn Monroe olarak bilinen Melek Akarmut, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.
Ünlü sinema sanatçısı Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çeken ve "Mardinli Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut'un 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Paylaşımları nedeniyle Akarmut gözaltına alındı.
Hakkında adli işlem başlatılan Akarmut, Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DAHA ÖNCE DE HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Akarmut, iş yerinin önündeki kaldırımda uyuyan köpeği fark etmeden ezen bir taksi şoförünün görüntülerini sosyal medyada paylaştığı için “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.