Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
22.09.2026 15:40
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanan Mardinli Marilyn Monroe olarak tanınan Melek Karahan, ilk duruşmada tahliye edildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Mardinli Marilyn Monroe olarak tanınan Melek Karahan'ın (50), sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı iddiası sonrası çalışma başlatmıştı.
17 Temmuz'da gözaltına alınan Karahan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Melek Karahan, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmıştı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE
Karahan hakkında açılan davanın ilk duruşması, bugün Mardin Adliyesi 3’üncü Asliye Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada, Melek Karahan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi ile 218’inci maddesi kapsamında cezalandırılması yönünde esas hakkında mütalaa verildi.
Mütalaanın ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılarak savunmasını yapan Karahan, pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmasını talep ederek tahliyesini istedi.
"SONRAKİ DRUŞMADA SAVUNMA YAPACAĞIZ"
Mahkeme heyeti, Karahan’ın tahliyesine karar verirken, duruşma da 6 Ekim'e ertelendi.
Duruşmanın ardından açıklama yapan Karahan'ın avukatı, gelecek celse esas hakkındaki savunmalarını yapacaklarını söyledi.