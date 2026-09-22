Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu

Karahan hakkında açılan davanın ilk duruşması, bugün Mardin Adliyesi 3’üncü Asliye Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, Melek Karahan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi ile 218’inci maddesi kapsamında cezalandırılması yönünde esas hakkında mütalaa verildi.

Mütalaanın ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılarak savunmasını yapan Karahan, pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmasını talep ederek tahliyesini istedi.