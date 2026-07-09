NTV

Market depoları yandı, gökyüzünü duman kapladı

09.07.2026 07:45

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Market depoları yandı, gökyüzünü duman kapladı
Anadolu Ajansı

Batman Merkeze bağlı Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yerel zincir marketlere ait depolardan birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı

Market depoları yandı, gökyüzünü duman kapladı 1
Anadolu Ajansı

Alevler diğer depolara da sıçradı, yangın daha da büyüdü.

Market depoları yandı, gökyüzünü duman kapladı 2
Anadolu Ajansı

Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

 

Market depoları yandı, gökyüzünü duman kapladı 3
Anadolu Ajansı

Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürerken yangın nedeniyle Batman semalarını kaplayan kapkara duman, kilometrelerce öteden bile görüldü. 

Market depoları yandı, gökyüzünü duman kapladı 4
Anadolu Ajansı
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram