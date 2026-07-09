Market depoları yandı, gökyüzünü duman kapladı
09.07.2026 07:45
Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Anadolu Ajansı
Batman Merkeze bağlı Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yerel zincir marketlere ait depolardan birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı
Anadolu Ajansı
Alevler diğer depolara da sıçradı, yangın daha da büyüdü.
Anadolu Ajansı
Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.