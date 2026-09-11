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Markette can pazarı. Yangında mahsur kalanlar çatıdan atladı

11.09.2026 21:12

DHA

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İstanbul'da bir markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kata sıçrarken, mahsur kalanlar çatıdan atladı.

Markette can pazarı. Yangında mahsur kalanlar çatıdan atladı
DHA

Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'nde 2 katlı iş yerinin giriş katındaki marketten henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

Markette can pazarı. Yangında mahsur kalanlar çatıdan atladı 1
DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Cadde polis tarafından kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

MAHSUR KALANLAR ÇATIDAN ATLADI 2
DHA

MAHSUR KALANLAR ÇATIDAN ATLADI

Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bazı kişilerin binanın çatısından aşağıya atladığı görüldü. 

 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. 

 

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı