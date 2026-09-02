Markette silahlı düello. Müşterilerin arasında birbirlerine kurşun yağdırdılar
02.09.2026 04:26
Son Güncelleme: 02.09.2026 04:46
Ankara'da bir markette içeride çok sayıda müşterinin olduğu sırada silahlı kavga yaşandı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir markette silahlı kavga çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi.
Ş.A. ile H.P. arasında yaşanan tartışmanın ardından Ş.A. silahla HP.’yi bacaklarından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Ş.A. ise polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.