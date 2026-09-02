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Markette silahlı düello. Müşterilerin arasında birbirlerine kurşun yağdırdılar

02.09.2026 04:26

Son Güncelleme: 02.09.2026 04:46

İHA

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Ankara'da bir markette içeride çok sayıda müşterinin olduğu sırada silahlı kavga yaşandı.

Markette silahlı düello. Müşterilerin arasında birbirlerine kurşun yağdırdılar
IHA

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir markette silahlı kavga çıktı. 
 

Edinilen bilgilere göre olay saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. 

Ş.A. ile H.P. arasında yaşanan tartışmanın ardından Ş.A. silahla HP.’yi bacaklarından vurdu. 
 

Markette silahlı düello. Müşterilerin arasında birbirlerine kurşun yağdırdılar 1
IHA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

 

Markette silahlı düello. Müşterilerin arasında birbirlerine kurşun yağdırdılar 2
IHA

Şüpheli Ş.A. ise polis ekiplerince yakalandı. 

 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAY ANI KAMERADA

Silahlı kavga, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Markette silahlı düello. Müşterilerin arasında birbirlerine kurşun yağdırdılar 4
IHA