Marmara depreminde yolları kesişen çift, bugün afetzedelerin yardımına koşuyor

Gölcük'te ailesiyle yaşadığını dile getiren Şentürk, depremin yaşandığı gün tatilden evine döndüğünü, annesi, babası ve kardeşleriyle gece deprem sarsıntısıyla uyandıklarını, böyle bir deprem görmedikleri için ne olduğunu anlayamadıklarını, ayağa kalkıp birkaç adım attıktan sonra evlerinin yıkıldığını anlattı.

Ailece enkaz altında kaldıklarını kaydeden Şentürk, "Enkazdan ilk amcam beni çıkardı. Sonra ben kardeşimi çıkardım. Vücudumda yaralar vardı ve her tarafım çizik kesiklerle doluydu. Sonra annemi çıkardık. Annem de çok darbe almıştı ve vücudunda çok kırıklar vardı. Diğer kardeşlerimin çıkışını görmedim. Kız kardeşim Meral, 10 yaşındaydı, depremde kaybettik. Amcam ve yengem de aynı evdeydiler, vefat ettiler. Oturduğumuz binada 11 kişiyi kaybettik." diye konuştu.



Şentürk, enkaz altında yaşadıklarını ve depremin psikolojik etkilerini, "Enkaz altındaki duygularımı unutamam. Bağrışmalar, birbirimizle konuşmalar... İnsan oradan kurtulmak için elleriyle çırpınıyor. Depremin ardından sağlık sorunundan ziyade psikolojik sorunlar oluştu. Çadırda yatıyorduk. Her an böyle bir korku yaşıyorduk. Artçılar oluyordu. Sanki yer yarılacak içine girecektik. Evimizin de aşağısında toprak kayması olmuştu. Yol dümdüzdü, 3 metre aşağı kaydı. Onları da görünce insan tabii kötü oluyor." sözleriyle dile getirdi.