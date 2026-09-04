Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi
04.09.2026 14:13
Son Güncelleme: 04.09.2026 14:37
Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar katılırken 18 yüzer unsur, 5 helikopter, iki insansız hava aracı, bir uçak ile su altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi görev alıyor.
Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi.
TCG AKIN BULDU
MSB'den yapılan açıklamada, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerini Deniz Kuvvetleri'nden TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin tespit ettiği bildirildi.
Bakanlık, Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti.
KAPTANLARI TUTUKLANDI
Çarpışmadan hasar almadan kurtulan Alsu isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilirken geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptanı Murat Evciman kusur durumları dikkate alınarak tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.
NTV muhabiri Ali Ablay, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olay yerinden bilgi verdi.
TCG Akın'ın sonar sistemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini aktaran Ablay, gemiye ulaşılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.
TCG Akın'ın 900 metre derinliğe kadar sonar gönderip çevresinde 7,5 kilometre çapında arama yaptığını bildiren Ablay, "Şimdi ise gemiye ulaşılması ve geminin içindeki 10 mürettebatın bulması için çalışma başlatıldı." diye konuştu.