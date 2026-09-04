Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar katılırken 18 yüzer unsur, 5 helikopter, iki insansız hava aracı, bir uçak ile su altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi görev alıyor.

Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi.