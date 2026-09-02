Marmara'da gemi kazası: Tuğberk İmamoğlu ile Alsu arasındaki son telsiz konuşması ortaya çıktı
02.09.2026 15:36
Son Güncelleme: 02.09.2026 15:55
Marmara Denizi'nde çarpışan Tuğberk İmamoğlu ile Alsu gemisi arasındaki son telsiz konuşmasının kaydı ortaya çıktı.
Marmara Denizi'nde bu sabaha karşı iki gemi çarpıştı. Kaza saat 03.00 sıralarında Silivri ilçesinin 18 deniz mili güneyinde gerçekleşti.
Kazaya karışan gemilerden biri Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden Alsu isimli ticari gemiydi. Diğeri ise İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu'ydu.
Tuğberk İmamoğlu, çarpışma sonucu 11 dakikada battı; 10 kişilik mürettebata ise halen ulaşılamadı.
Kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemeler sürerken, iki gemi arasındaki son telsiz konuşmasına ulaşıldı.
"ALSU, SANA 'İSKELEYE KIR' DEMİŞTİM"
İki gemi arasındaki son telsiz konuşması kazanın hemen öncesinde gerçekleşti.
Konuşmanın dökümü şöyle:
Tuğberk İmamoğlu: Alsu
Alsu: Evet
Tuğberk İmamoğlu: Alsu, Alsu iskeleye kır.
Tuğberk İmamoğlu: Alsu 'iskeleye kır' demiştim!
Alsu: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamamdır, tamam. Anlaşıldı.
TUĞBERK İMAMOĞLU 11 DAKİKADA BATTI
Kazanın ardından su almaya başladığı öğrenilen Tuğberk İmamoğlu adlı gemi, 11 dakika içerisinde sulara gömüldü.
Rulo sac ve inşaat malzemesi yüklü olduğu öğrenilen gemide 200 kamyona eşdeğer demir malzeme olduğu bildirildi.
Batan gemideki 10 denizciden henüz haber alınamadı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Marmara Denizi'ndeki arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Ekipler kayıp 10 gemiciden bir iz arıyor.
Batan gemideki mürettebatın kimlikleri de belli oldu; isimleri ve görevleri şöyle:
Kaptan: Yaşar Kayhan
1'inci Zabıt: Rahmi Temel
3'üncü Kaptan: Atakan Alagöz
Başmakinist: Aydın Demirci
2'nci Makinist: Gencer Aydın
Yağcı: Eyüp Enes Cesur
Güverte Lostromosu: Nidai Duman
Usta Gemici: Nacican Keskin
Gemici: Onuralp Demir
Aşçı: Abdülbaki Mirzaoğlu
ALSU'DA SON DURUM NE?
Kazanın bir diğer tarafı Alsu'da ise ilk tespitlere göre büyük bir hasar yok.
Gemi, incelemelerin tamamlanması sonrası Tuğberk İmamoğlu'nu arama çalışmalarına katıldı. Sonrasında Silivri açıklarına demirletildi.
NTV muhabiri Ali Ablay, Alsu'nun 2022 yapımı bir gemi olduğunu aktardı.
Kazanın neden olduğuna dair bir bilgi olmadığını ifade eden Ablay, “Alsu gemisinin mürettebatının ifadeleri de alınıyor.” dedi.
TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?
Türkiye bayraklı kargo gemisi, yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğinde. Son AIS verilerine göre gemi irtibat kesildiği sırada Marmara Denizi'nde seyrediyordu.
Gemiden son konum bilgisi yaklaşık 13 saat önce 1 Eylül 2026 saat 19.06'da alındı. Bu sırada gemi motor gücüyle seyir halindeydi.
Geminin AIS sisteminde bildirdiği varış noktası Ereğli, Türkiye olarak görülürken, tahmini varış zamanı 3 Eylül 2026 saat 11.00 olarak kaydedilmişti.
1990 yapımı gemi, 36 yaşındaydı.