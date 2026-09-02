Marmara'da gemi kazası: Tuğberk İmamoğlu ile Alsu arasındaki son telsiz konuşması ortaya çıktı

Kazanın bir diğer tarafı Alsu'da ise ilk tespitlere göre büyük bir hasar yok.

Gemi, incelemelerin tamamlanması sonrası Tuğberk İmamoğlu'nu arama çalışmalarına katıldı. Sonrasında Silivri açıklarına demirletildi.

NTV muhabiri Ali Ablay, Alsu'nun 2022 yapımı bir gemi olduğunu aktardı.

Kazanın neden olduğuna dair bir bilgi olmadığını ifade eden Ablay, “Alsu gemisinin mürettebatının ifadeleri de alınıyor.” dedi.