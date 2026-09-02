Marmara'da iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 kişiyle irtibat kurulamıyor
02.09.2026 08:01
Son Güncelleme: 02.09.2026 08:23
İstanbul Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Kargo gemisi Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 kişi ile irtibat kurulamıyor.
Silivri'nin 18 mil açıklarında iki ticari gemi çarpıştı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kaza saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı “Alsu” isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadeniz Ereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı “Tuğberk İmamoğlu ” isimli ticari gemi çarpıştı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.
İlk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görüldü.
GEMİ VE PERSONELLE İRTİBAT KURULAMIYOR
Tuğberk İmamoğlu isimli kargo gemisinden ve gemide bulunan 10 personelle ise irtibat kurulamadığı öğrenildi.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
“ÇOK YAŞLI GEMİ”
Gemi Kazaları Bilirkişisi Sabri Gökhan NTV canlı yayınında kazayı değerlendirdi.
Şu an için herhangi bir teknik bilgi olmadığını ifade eden Gökhan, "Trafik açısından yoğun bir yerdi. Kolay kolay batmaz gemiler. Muhtemelen bir personel hatası olabilir." dedi.
Gökhan, Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 1990 yapımı olup yaşlı olduğunun altını çizdi.
ALSU 2022 YAPIMI TANKER
NTV muhabiri Ali Ablay, Alsu isimli tankerin 2022 yapımı bir gemi olduğunu aktardı.
Kazanın neden olduğuna dair bir bilgi olmadığını ifade eden Ablay, “Alsu gemisinin mürettebatının ifadeleri de alınıyor.” dedi.
TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?
Türkiye bayraklı kargo gemisi, yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğinde. Son AIS verilerine göre gemi irtibat kesildiği sırada Marmara Denizi'nde seyrediyordu.
Gemiden son konum bilgisi yaklaşık 13 saat önce 1 Eylül 2026 saat 19.06'da alındı. Bu sırada gemi motor gücüyle seyir halindeydi.
Geminin AIS sisteminde bildirdiği varış noktası Ereğli, Türkiye olarak görülürken, tahmini varış zamanı 3 Eylül 2026 saat 11.00 olarak kaydedilmişti.
1990 yapımı gemi, 36 yaşındaydı.