Marmara'da iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 kişiyle irtibat kurulamıyor

Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

İlk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görüldü.

GEMİ VE PERSONELLE İRTİBAT KURULAMIYOR

Tuğberk İmamoğlu isimli kargo gemisinden ve gemide bulunan 10 personelle ise irtibat kurulamadığı öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.