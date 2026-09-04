Marmara'da iki gemi nasıl çarpıştı? İşte dakika dakika kaza anı
04.09.2026 09:02
Marmara Denizi'ndeki gemi kazasının bütün ayrıntıları belli oldu. Bilirkişi raporuna göre kaza öncesinde ihmaller zinciri yaşandı, elektronik sistemlerin de arızalı oluşu kazayı kaçınılmaz kıldı.
Marmara'da Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması ve 10 mürettebatın da kaybolmasına neden olan gemi kazasının bilirkişi raporu, önemli bilgiler içeriyor.
Kazanın hemen ardından yapılan açıklamalar Alsu'nun Tuğberk İmamoğlu'nun batmasına neden olduğuna, uyarıya rağmen bir dizi tehlikeli manevra yaptığına yönelikti.
"KAÇINILMAZ"
Bilirkişi ön raporu, iki geminin de personel ve seyir cihazlarında sorun yaşadığını, kazanın neredeyse kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
KAZA NASIL OLDU?
Rapora göre kaza 2 Eylül 2026 tarihinde saat 03.13'te meydana geldi.
Raporda kazanın gelişimi şöyle özetlendi;
- Kaza anında Alsu gemisinde 3. Kaptan olarak Murat Evciman görevliydi. Bu görev Evciman'ı bu gemideki ilk vardiya nöbetiydi. Evciman gemideki seyir cihazlarını tanımıyordu.
- Alsu gemisinde saat 03.10'de görevli bir stajyer gözcü vardı. Bu sırada kaptan dahil bütün personel uyuyordu.
- Kaptan Ahmet Eraslan da uyuyordu ve saat 03.20 gibi uyanarak durumu anlamaya çalıştı.
Bilirkişi raporunda iki geminin kaza öncesi manevralarına da yer verildi.
- Kazadan kısa süre önce, saat 03.08 sıralarında Tuğberk İmamoğlu gemisi, AIS verisi göndermiyordu. Bu cihaz, otomatik tanımlama sistemi olarak biliniyor ve geminin rotasını çevredeki gemilere bildiriyor. İmamoğlu gemisi bu veriyi göndermediği için çevredeki gemiler için görünmez ve tanınmaz hale geldi.
- Kazadan 5 dakika önce, yani saat 03.08 ile 03.09 arasında, Alsu gemisindeki 3. Kaptan Evciman, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle temasa geçti. Tuğberk İmamoğlu, Alsu'dan “iskeleye kaçmasını” yani dümeni sola kırmasını istedi.
-Alsu bu istek üzerine, rotasını kendi soluna doğru çevirmeye başladı.
-Alsu rotasını çevirirken Tuğberk İmamoğlu ECDIS sisteminden kayboldu. Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi olarak bilinen bu sistem, haritalar yerine kullanılıyor.
Tuğberk İmamoğlu bu sistemde aniden yeniden belirdi ve rapora göre Alsu ile yaptıkları görüşmenin tersine, sancak yani kendi sağına dönmeye başladı.
-Tuğbek İmamoğlu gemisi bu sırada hızını 5;8 knot'a düşürdü, Alsu ise ona göre biraz daha süratle 7 knot ile yoluna devam ediyordu.
-Bilirkişi raporuna göre Alsu değil, diğer gemi Tuğberk İmamoğlu Alsu'ya sancak baş omuzundan çarptı.
Bilirkişi heyeti bu savrulma sonrasında geminin neden battığının ayrıca incelenmesi gerektiğini ve yükleme durumunun incelenmesi gerektiğini raporuna not düştü.
SORUŞTURMADA SON DURUM
Elde edilen deliller ile deniz kazası bilirkişi heyetince hazırlanan ön tespit raporunda; M/T ALSU isimli geminin birinci kaptanı A.E.’nin seyir emniyetinin sağlanmasına ilişkin gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği, üçüncü kaptan ve vardiya zabiti M.E.’nin ise çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında ve etkin şekilde almadığı tespit edildi.
İKİ TUTUKLAMA
Soruşturma makamları tarafından verilen bilgiye göre, “Mevcut delil durumu ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda şüpheliler A.E. ve M.E., ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı."
Diğer şüpheliler B.H., N.M., M.G. ve S.A. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.