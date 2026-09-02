Marmara'daki deniz otobanında gemiler çarpıştı: Uzak yol kaptanı gemideki yüke dikkat çekti
02.09.2026 11:21
Son Güncelleme: 02.09.2026 11:22
Marmara'da iki geminin çarpıştığı kaza, trafiğin yoğun olması nedeniyle "deniz otobanı" olarak nitelenen bir noktada meydana geldi. Peki, kaza nasıl gerçekleşti?
Marmara Denizi'nde Silivri ilçesi açıklarında Alsu ile Tuğberk İmamoğlu isimli iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı.
Silivri'nin 35 kilometre açığında gerçekleşen kazada Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 11 dakikada battığı, 10 mürettabatın kaybolduğu açıklandı.
Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışması sürerken, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soru işaretleri var.
NTV yayınına katılan Uzak Yol Kaptanı Can Kıygı, "deniz otobanı" olarak nitelendirilen gemi trafiğinin yüksek olduğu bölgede gerçekleşen kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MARMARA'DAKİ KAZA NASIL OLDU?
Battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemi rulo sac yüklü şekilde İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi, Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na doğru seyrediyordu.
Alsu isimli tanker ise İzmit'ten kalkış yapmış, Aliağa'ya doğru ilerliyordu. Gemi, Genel Trafik Hizmetleri'ne bilgi verip, bölgedeki trafik hattını keserek rotasına dahil olmak üzere ilerliyordu.
Uzak Yol Kaptanı Can Kıygı, bölgenin aktif bir geçiş noktası olmasına dikkat çekerek, "Bunu yaparken trafiği öylesine kollamak zorunda ki; hiçbir geminin yakınından geçmeyecek şekilde, kendi süratini ona göre ayarlayarak geçmek zorunda." dedi.
"İKİ GEMİNİN BİRBİRİNİ GÖRMEMESİ İMKANSIZ"
İki geminin birbirini görmemesinin imkansız olduğuna vurgu yapan Kıygı, "İzmit'ten gelen geminin rotaya girerken Tuğberk İmamoğlu ile irtibat kurduğunu düşünüyorum. Bunlar zaten kara kutu dediğimiz sistemde var. Buradaki sıkıntı şu; Alsu gemisi geçiş yaparken öteki gemiye ne kadar yanaştı?" diye sordu.
Aynı bölgeden yüzlerce kez geçiş yaptığını anlatan Kıygı, "Ben Pendik'ten çok kere kalkış yaptım, yüzlerce kez geçiş yaptım buradan. Burası çok yoğun bir hat. Köprü üstünde vardiyada 00.00-04.00'te üçüncü kaptanlar olur. Bu tabii kaptanın inisiyatifinde olan bir durum." diye konuştu.
GEMİNİN YÜKÜ ÇOK AĞIR
Geminin rulo sac yüklü olmasına dikkat çeken Kıygı, "Biz buna gemi kaynadı diyoruz; gemi bir anda denizin dibine gidiyor." şeklinde konuştu.
Yükün ağır olmasının geminin batış hızını artırdığını ifade eden Kıygı, "Gemi o kadar çabuk batmış ki; gemi personeli bir refleks gösterememiş. Öteki geminin orada durması, yardım için beklemesi önemli bir detay. Öteki geminin de yardım edememesi gibi bir durum ortaya çıkmış." ifadelerini kullandı.
Kıygı şöyle devam etti:
"- Bir sis olsa gemiyi görmediklerini düşünebilirim. Gece 03.00, hava açık, sistem yeni... Öteki gemi kendi hattında gidiyor.
- Sancak tarafından çarptığını düşünüyorum. Yaşam mahaline yakın bir yerden vurmuş olma ihtimali yüksek, ambarlardaki yük de ağır, batması hızlanıyor."