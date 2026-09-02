Marmara'daki deniz otobanında gemiler çarpıştı: Uzak yol kaptanı gemideki yüke dikkat çekti

İki geminin birbirini görmemesinin imkansız olduğuna vurgu yapan Kıygı, "İzmit'ten gelen geminin rotaya girerken Tuğberk İmamoğlu ile irtibat kurduğunu düşünüyorum. Bunlar zaten kara kutu dediğimiz sistemde var. Buradaki sıkıntı şu; Alsu gemisi geçiş yaparken öteki gemiye ne kadar yanaştı?" diye sordu.

Aynı bölgeden yüzlerce kez geçiş yaptığını anlatan Kıygı, "Ben Pendik'ten çok kere kalkış yaptım, yüzlerce kez geçiş yaptım buradan. Burası çok yoğun bir hat. Köprü üstünde vardiyada 00.00-04.00'te üçüncü kaptanlar olur. Bu tabii kaptanın inisiyatifinde olan bir durum." diye konuştu.