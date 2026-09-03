Marmara'daki gemi kazası | Alsu’da bir kişi hariç herkese gözaltı

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan Alsu gemisinde bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9'u hakkında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı.

Başsavcılıkça, olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespit edilmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyetin hazırlayacağı ön raporun bugün öğle saatlerine kadar Başsavcılığa sunulmasının ardından hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceğinin belirleneceği ve mevcutlu olarak adliyede hazır edilmesi için talimat verileceği belirtildi.

Gemide bulunan şüphelilere yapılan testlerde alkole rastlanmadığı ve ayrıntılı tetkik için şüphelilere kan testi de yapıldığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kolluk tarafından şüphelilerin ifadeleri alınırken mürettebattan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık ifadeleri başladı ancak tutukluluk sevk durumları bilirkişi heyetinden gelecek rapora göre değerlendirilecek.