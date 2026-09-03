Marmara'daki gemi kazası | Alsu’da bir kişi hariç herkese gözaltı
03.09.2026 09:21
Son Güncelleme: 03.09.2026 15:27
Silivri açıklarında gemi kazasıyla ilgili Alsu adli gemiden aşçı hariç 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı.
İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları sürüyor.
Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
9 ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA
Soruşturma kapsamında, kazaya karışan Alsu gemisinde bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9'u hakkında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı.
Başsavcılıkça, olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespit edilmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyetin hazırlayacağı ön raporun bugün öğle saatlerine kadar Başsavcılığa sunulmasının ardından hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceğinin belirleneceği ve mevcutlu olarak adliyede hazır edilmesi için talimat verileceği belirtildi.
Gemide bulunan şüphelilere yapılan testlerde alkole rastlanmadığı ve ayrıntılı tetkik için şüphelilere kan testi de yapıldığı öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kolluk tarafından şüphelilerin ifadeleri alınırken mürettebattan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık ifadeleri başladı ancak tutukluluk sevk durumları bilirkişi heyetinden gelecek rapora göre değerlendirilecek.
"KURTULDUKLARINA DAİR DELİL YOK"
Alsu gemisinin su altında olan kısımlarında dalgıçlar tarafından inceleme yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Ayrıca, şüphelilerin ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 2 ya da 3 mürettebatın gemi batmadan önce güverte kısmında olduğunu beyan ettiği, kurtulduklarına ilişkin herhangi bir delil ve emare olmamakla birlikte vefat etmiş olmaları halinde bu kişilerin naaşlarına ulaşma olasılığının bulunduğu ancak henüz geminin enkazına ulaşılamadığı belirtildi.
NTV KAZANIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE
Kazanın yaşandığı Silivri açıklarında son durumu aktaran NTV muhabiri Ali Ablay, insansız hava araçları ve deniz unsurlarının bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlattı.
Ablay, "Kaza gece 03.15 sıralarında Marmara'nın ortası diyebileceğimiz bir noktada yaşandı. Geminin enkazının yaklaşık bin metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor. Nene Hatun Arama Kurtarma Gemisi de bölgede ve çalışmalara destek veriyor." diye konuştu.
"GEMİDEN PERSONEL İNDİRİLMEDİ"
Arama çalışmalarını bölgede takip eden NTV Muhabiri Ali Ablay, Alsu gemisindeki bilirkişi heyetinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Mürettebatın ifadelerinin alındığını bildiren Ablay, "Gemiden personel hiç indirilmedi. Jandarma eşlik ediyor." dedi.
KİMLİKLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Batan gemideki mürettebatın kimlikleri de belirlenmişti.
İşte aranan 10 kişilik mürettebat:
Kaptan: Yaşar Kayhan
1'inci Zabıt: Rahmi Temel
3'üncü Kaptan: Atakan Alagöz
Başmakinist: Aydın Demirci
2'nci Makinist: Gencer Aydın
Yağcı: Eyüp Enes Cesur
Güverte Lostromosu: Nidai Duman
Usta Gemici: Nacican Keskin
Gemici: Onuralp Demir
Aşçı: Abdülbaki Mirzaoğlu
BATAN GEMİ YÜZLERCE METRE DERİNLİKLE
Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 800 ile bin 100 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor.
Bu nedenle delillerin elde edilmesi için bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların belirlenmesi ve temini için de çalışmalar sürüyor.
Kazadan kurtulan Alsu gemisinin seyir, rota ve manevra bilgileri, köprüüstü ve makine dairesiyle ilgili dijital kayıtları muhafaza altına alındı. İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’ndan her iki gemiye ait bilgiler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden de olaydan önceki 12 saati de kapsayan tüm kayıtlar istendi.
Telsiz görüşmeleri tutanak altına alındı.
Kazayla ilgili gemi kaptanlığı ve gemi inşaat mühendisliği alanlarında bilirkişiler görevlendirilerek ön rapor istendi.