NTV

Marmara'daki gemi kazası | Alsu’da bir kişi hariç herkese soruşturma

03.09.2026 09:21

Son Güncelleme: 03.09.2026 09:25

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Silivri açıklarında gemi kazasıyla ilgili Alsu adli gemiden aşçı hariç 9 kişi için soruşturma açıldı.

Marmara'daki gemi kazası | Alsu’da bir kişi hariç herkese soruşturma
Anadolu Ajansı

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı.

 

İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları sürüyor.

 

Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

9 ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA 1
Anadolu Ajansı

9 ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA

Başsavcılık, soruşturmaya ilişkin yeni açıklama yaptı.

 

Alsu gemisinin 10 kişilik mürettebatındaki aşçı hariç 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulandığını duyuran Başsavcılık, "Gemi üzerinde alınan ifadeler sonrasında şüpheliler soruşturmanın ve idari tahkikat dosyasının devam etmesi ile gemi güvenliği dikkate alınarak jandarma personelleri eşliğinde gemide muhafaza altına alınmışlardır." açıklamasında bulundu.

BİLİRKİŞİ HEYETİNİN ÖN RAPORU BEKLENİYOR 2
Anadolu Ajansı

BİLİRKİŞİ HEYETİNİN ÖN RAPORU BEKLENİYOR

Bilirkişi heyetinin ön raporunun beklendiğini duyuran Başsavcılık, en geç öğlen saatlerine kadar hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceğinin tespit edileceğini bildirdi.

"GEMİDEN PERSONEL İNDİRİLMEDİ" 3
Anadolu Ajansı

"GEMİDEN PERSONEL İNDİRİLMEDİ"

Arama çalışmalarını bölgede takip eden NTV Muhabiri Ali Ablay, Alsu gemisindeki bilirkişi heyetinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

 

Mürettebatın ifadelerinin alındığını bildiren Ablay, "Gemiden personel hiç indirilmedi. Jandarma eşlik ediyor." dedi.

KİMLİKLER ORTAYA ÇIKMIŞTI 4
Özel Kurum

KİMLİKLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Batan gemideki mürettebatın kimlikleri de belirlenmişti.

 

İşte aranan 10 kişilik mürettebat:

 

Kaptan: Yaşar Kayhan

1'inci Zabıt: Rahmi Temel

3'üncü Kaptan: Atakan Alagöz

Başmakinist: Aydın Demirci

2'nci Makinist: Gencer Aydın

Yağcı: Eyüp Enes Cesur

Güverte Lostromosu: Nidai Duman

Usta Gemici: Nacican Keskin

Gemici: Onuralp Demir

Aşçı: Abdülbaki Mirzaoğlu

BATAN GEMİ YÜZLERCE METRE DERİNLİKLE 5
NTV

BATAN GEMİ YÜZLERCE METRE DERİNLİKLE

Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 800 ile bin 100 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor.

 

Bu nedenle delillerin elde edilmesi için bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların belirlenmesi ve temini için de çalışmalar sürüyor.

 

Kazadan kurtulan Alsu gemisinin seyir, rota ve manevra bilgileri, köprüüstü ve makine dairesiyle ilgili dijital kayıtları muhafaza altına alındı. İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’ndan her iki gemiye ait bilgiler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden de olaydan önceki 12 saati de kapsayan tüm kayıtlar istendi.

 

Telsiz görüşmeleri tutanak altına alındı.

 

Kazayla ilgili gemi kaptanlığı ve gemi inşaat mühendisliği alanlarında bilirkişiler görevlendirilerek ön rapor istendi.