Marmara'daki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Raporda Alsu gemisinin köprüüstünde nöbetçi olan tek kişinin 2. zabit olan 3. kaptan Murat Evciman olduğu tespit edildi.

Evciman'ın ifadesine göre ise gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve kaza anındaki 00.00-04.00 vardiyasında kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu bildirildi. Bilirkişi, geminin manevra kabiliyetini, personeli ve köprüüstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılmasını bir zafiyet olarak değerlendirdi.

Ayrıca, kazanın gerçekleştiği 03.13 sıralarında köprüüstünde Evcimandışında hiçbir gözcü, stajyer veya dümencinin olmadığı da kayıtlarla ortaya çıktı.