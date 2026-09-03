Marmara'daki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
03.09.2026 16:28
Son Güncelleme: 03.09.2026 17:03
Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli gemilerin çarpışmasının ardından bilirkişi raporu ortaya çıktı. Dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu, kaptanın kamarasında uyuduğu bildirildi.
Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı.
İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları sürüyor.
Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.
BİLİRKİŞİ: İDARE TECRÜBESİZ 3. KAPTANDAYDI
Raporda Alsu gemisinin köprüüstünde nöbetçi olan tek kişinin 2. zabit olan 3. kaptan Murat Evciman olduğu tespit edildi.
Evciman'ın ifadesine göre ise gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve kaza anındaki 00.00-04.00 vardiyasında kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu bildirildi. Bilirkişi, geminin manevra kabiliyetini, personeli ve köprüüstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılmasını bir zafiyet olarak değerlendirdi.
Ayrıca, kazanın gerçekleştiği 03.13 sıralarında köprüüstünde Evcimandışında hiçbir gözcü, stajyer veya dümencinin olmadığı da kayıtlarla ortaya çıktı.
"KAPTAN UYUYORDU"
Vardiyası olan gözcü stajyer Yunus Türker ve diğer personelin kamara ve güvertede istirahat halinde olmasının köprüüstünde durumsal farkındalığı azalttığı değerlendirilirken bilirkişi raporunda kaptan Ahmet Erarslan kaza esnasında köprüüstünde bulunmadığı ve kamarasında uyuduğu da ortaya çıktı.
Çatışmanın sarsıntısıyla uyandığı tespit edilen Erarslan'ın kazadan yaklaşık 7-10 dakika sonra köprüüstüne çıkabildiği bildirilirken şüpheli ifadesinde, açık denizde gözcü bulundurmama yetkisinin kendisinde olduğunu iddia etti. Bilirkişi ise bu durumun geminin SMS kurallarına tamamen aykırı olduğu tespitine vardı.
"OPERASYONEL VE SİSTEMSEL KUSURU ORTAYA KOYMAKTADIR"
Bilirkişi tarafından ALSU gemisinin resmi Bridge Management Manual (BMM - Emniyetli Seyir El Kitabı) incelendi ve geminin kendi şirketi tarafından onaylanan köprüüstü vardiya standartları ile kaza anındaki fiili durum karşılaştırıldı.
Bilirkişi hazırladığı raporda "ALSU tarafındaki operasyonel ve sistemsel kusuru tartışmasız şekilde ortaya koymaktadır." dedi.
GEREKÇELİ KUSUR TESPİTLERİ
Raporda ALSU gemisinin, en yoğun ve riskli trafik bölgelerinden biri olan seperasyon hattını keserken köprüüstünde tek bir zabit dışında dümenci veya gözcü bulundurmaması ağır ihlal olarak değerlendirildi. Ayrıca gözle ve radarla yapılması gereken "tam bir gözcülük" kuralının açıkça Alsu tarafından ihlal edildiği de tespitler arasında yer aldı.
Bu durum ise karşı geminin telsiz mutabakatına aykırı sancağa dönüş manevrasının zamanında ve erken fark edilerek reaksiyon gösterilmesini engellendiği olarak değerlendirildi.
"TAM TORNİSTAN YAPMALIYDI"
Vardiya zabiti Murat Evciman'ın, karşı geminin üzerlerine geldiğini ve telsiz mutabakatına uymayarak sancağa döndüğünü 0.5 mil gibi çok yakın bir mesafede fark etmesi de ağır ihlaller arasında yer aldı.
Evciman'ın bu aşamada çatışmayı önlemek için erken makine stop veya tam tornistan (geri) manevrası yapmak yerine, sadece rotayı iskeleye almaya devam ettiği, erken hız azaltma veya makineleri durdurma aksiyonunun alınmamasının çatışmanın fiziki şiddetini artırmış olabileceği değerlendirildi.
TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİNDEKİ HATALAR
Bilirkişi raporunda Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kusur ve ihlaller de şöyle sıralandı:
"AIS sisteminin kapalı-arızalı-tam çalışmıyor olması sonucu 'hayalet gemi' modunda seyrederek, bölgedeki diğer gemiler ve VTS istasyonları için ciddi bir seyir tehlikesi yaratmıştır. Alsu gemisi bu hedefi ancak 1.8 mil kala radar ekosu olarak tespit edebilmiştir. Bu durum, erken uyarı ve emniyetli geçiş planlamasını doğrudan engellemiştir. Karşı geminin, telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşıldığı beyan edilmesine rağmen, son 0.5 mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak Alsu'nun pruva hattını kesmesi, kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusurdur."
KAZANIN ESAS NEDENİ NE?
Bilirkişi raporunda kazanın esas nedenleri de "Çatışmanın ve ardından meydana gelen batma ve mürettebat kayıp faciasının esas kök nedeni; 'Çift Taraflı Köprüüstü Disiplinsizliği, Vardiya Standartlarının Tamamen Terk Edilmesi ve Durumsal Farkındalık Kaybı'" olarak sıralandı.
Raporda şu ifadeler kullanıldı:
“Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etken olarak bildirilirken bu tetikleyici etkenin bir facia ile sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden Alsu gemisindeki köprüüstü zafiyetidir. Eğer Alsu, kendi emniyet kılavuzundaki (BMM) 'Watch Condition B' kuralına riayet ederek köprüüstünde tecrübeli kaptanı ve ek bir gözcüyü bulundursaydı; Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 mil yerine 1.5-1.8 mil mesafede saptanabilir, COLREG Kural 8 uyarınca ivedilikle makineler stop edilerek veya acil tornistan verilerek çatışma tamamen önlenebilir ya da darbe şiddeti minimuma indirilerek Tuğberk İmamoğlu'nun batması engellenebilirdi.”
Köprüüstündeki tek başına, tecrübesiz zabitin bu durumu zamanında analiz edemediğinin de yer aldığı raporda "Can kaybı/kayıp faciasının kapısı aralanmıştır." denildi.
İSTENİLEN DELİLLER
Bilirkişi heyeti tarafından Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatının denizde kayıp olması ve davanın "Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme" niteliği kazanabilecek olması nedeniyle 5 kritik delilin toplanması istendi.
İstenilen kayıtlar ise şöyle:
"VHF telsiz ses kayıtları (Türk Radyo), genişletilmiş VTS radar ve ekran kayıtları, Tuğberk İmamoğlu gemisi yük, lashing ve stabilite evrakları, Alsu dış mekan kamera kayıtları"
6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında, kazaya karışan Alsu gemisinde bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9'u hakkında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı.
Kolluk tarafından şüphelilerin ifadeleri alınırken mürettebattan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.