Marmara'daki gemi kazasında yürek burkan tesadüf. Kayıp denizci, Alsu'yu yıllar önce fotoğraflamış

Odatv'nin haberine göre; Türk Deniz Kuvvetleri deniz astsubay hazırlama okulu mezunu olan Temel'in başka bir gemide seyir halindeyken Alsu gemisinin fotoğrafını çektiği ifade edildi.

Rahmi Temel'in yıllar boyunca farklı gemilerde çeşitli görevlerde üstlendiği öğrenildi. Temel görev yaptığı o gemilerle ilgili çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.