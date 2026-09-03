Marmara'daki gemi kazasında yürek burkan tesadüf. Kayıp denizci, Alsu'yu yıllar önce fotoğraflamış
03.09.2026 09:58
Kayıp denizci Rahmi Temel'in, Tuğberk İmamoğlu gemisi ile çarpışan Alsu tankerini üç yıl önce fotoğrafladığı ortaya çıktı.
Silivri açıklarındaki gemi kazasının ardından yürek burkan bir tesadüf ortaya çıktı.
Seyir halindeki boş tanker gemisi Alsu ile 4 bin 199 ton rulo sac metal yüklü Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri'nin 35 kilometre açıklarında çarpıştı.
Alsu gemisinin çarpışmayı bildirmesi üzerine kaza yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içerisinde battı.
YILLAR ÖNCE GEMİYİ FOTOĞRAFLADI
Tuğberk İmamoğlu'nun mürettebatından ise haber alınması için çalışmalar sürerken geminin 1'inci Zabiti Rahmi Temel'in 16 Temmuz 2023'te Alsu gemisini fotoğrafladığı ortaya çıktı.
Odatv'nin haberine göre; Türk Deniz Kuvvetleri deniz astsubay hazırlama okulu mezunu olan Temel'in başka bir gemide seyir halindeyken Alsu gemisinin fotoğrafını çektiği ifade edildi.
Rahmi Temel'in yıllar boyunca farklı gemilerde çeşitli görevlerde üstlendiği öğrenildi. Temel görev yaptığı o gemilerle ilgili çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı.
SİLİVRİ'DE KAYIP 10 DENİZCİ ARANIYOR
1'inci Zabit Rahmi Temel ile birlikte Tuğberk İmamoğlu'nun 10 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.