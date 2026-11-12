Marmara'nın ortasında mahsur kaldılar. 10 Hint denizci, 8 aydır gemiyi terk edemiyor
12.11.2026 11:08
Son Güncelleme: 12.11.2026 11:36
İstanbul Tuzla açıklarında 10 Hint gemici, 8 aydır denizin ortasında mahsur kalmış durumda. Türk yetkililer çözüm için devrede ancak muhatap bulmakta zorlanıyorlar.
Türk karasularında yabancı uyruklu ticari gemiler zaman zaman kaderlerine terk ediliyor.
SON ÖRNEK TUZLA'DAN
İstanbul Tuzla açıklarında demir atan Kamerun bayraklı gemide 10 Hindistan uyruklu gemici var.
ARTIK SAĞLIKLARINDAN ENDİŞE ETMEYE BAŞLADILAR
Denizin ortasına motorları susmuş, yakıtı tükenmiş bir gemi. Jeneratör çalışmıyor. Erzak ve yiyecek tükenmek üzere. Görüntüler adeta gerilim yüklü film sahnelerini andırıyor.
Bağlı oldukları firma maddi güçlükleri gerekçe göstererek adeta onları kaderlerine terk etti.
"DENİZ SUYUNU KAYNATIP İÇTİK"
Gemide 3. mühendis olarak görev yapan Amar Shakti Nag, "Gemide kalmak çok zor. Çünkü firma bize yiyecek ve su sağlamıyor. Sağlık sorunları yaşayan arkadaşlarımız oldu bunu umursamıyorlar. Bize 8 aydır para da ödenmiyor. Öyle bir durumun içindeyiz ki deniz suyunu kaynatıp içmek zorunda kaldık." diye konuştu.
"ALAN" GİBİ 10'DAN FAZLA GEMİ VAR
"Alan" isimli gemi aslında 3 yıldır Tuzla açıklarında. Rota belli değilken personel değişmiş ancak bir süre sonra ödemeler durmuş. Ayrıca bölgede “Alan” gibi 10'dan fazla gemi bulunuyor.
Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Avukatı Sinan Ünlü "Gemi ekonomik değerini yitiriyor, ekonomik değerini yitirdiği anda kimse sorumluluk almıyor. Aslında burada terk edilen gemilerin hiçbiri Türk bayraklı değil yabancı bayraklı personel de Türk değil. Fakat Türkiye geçiş güzergahında olduğu için burada bırakılıyor gemiler." dedi.
Bu durum seyir güvenliğini de etkiliyor. ITF Enspektörü Selahattin Polat "Bir fırtına çıktığı zaman gemiye hiçbir şekilde hükmedilemediği için başka bir gemiyle çatışma riski var. Gemi Kamerun bayraklı hiçbir şekilde sorumluluk almadı geminin sigortasına durumu bildirdik ama sigortası hiçbir şekilde poliçesi olmasına rağmen sorumluluk almadı. Geminin armatörü bize dönüş yapmadı." ifadelerini kullandı.
Kızılay tarafından temel yaşam malzemesi yardımında bulunuldu. Sorunun çözüme kavuşması için Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuzla Bölge Liman Başkanlığı ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nun çabaları sürüyor.