Marmara'nın ortasında mahsur kaldılar. 10 Hint denizci, 8 aydır gemiyi terk edemiyor

Gemide 3. mühendis olarak görev yapan Amar Shakti Nag, "Gemide kalmak çok zor. Çünkü firma bize yiyecek ve su sağlamıyor. Sağlık sorunları yaşayan arkadaşlarımız oldu bunu umursamıyorlar. Bize 8 aydır para da ödenmiyor. Öyle bir durumun içindeyiz ki deniz suyunu kaynatıp içmek zorunda kaldık." diye konuştu.

"ALAN" GİBİ 10'DAN FAZLA GEMİ VAR

"Alan" isimli gemi aslında 3 yıldır Tuzla açıklarında. Rota belli değilken personel değişmiş ancak bir süre sonra ödemeler durmuş. Ayrıca bölgede “Alan” gibi 10'dan fazla gemi bulunuyor.