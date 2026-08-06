MASAK'tan Ahbap Derneği raporu. Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı?

MASAK kayıtlarında; Danla Bilic ve Can Yaman'ın 250'şer bin TL, Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin ve Engin Akyürek'in ise 200'er bin TL bağış yaptığı belirtildi.

Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, İrem Derici, Gülse Birsel ve Burak Deniz ise 150 bin TL'lik bağışlarıyla dosyada yer aldı.

100 bin lira bağış yaptığı belirtilen isimler ise Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu ve Esat Yontunç oldu.