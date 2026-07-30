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MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Kaşıkçı'nın ani ölümünden ilk bulgular

30.07.2026 12:33

Son Güncelleme: 30.07.2026 12:38

NTV - Haber Merkezi

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2021 yılında MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla ismini duyuran Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul'daki evinin önünde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla bilinen Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Kaşıkçı'nın ani ölümünden ilk bulgular
Sosyal Medya

Türkiye'nin 2021 MasterChef şampiyonu 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, Sarıyer Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

 

Kaşıkçı'nın ani ölümü ailesini ve sevenlerini derinden üzdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 1
Sosyal Medya

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KALP KRİZİ AYRINTISI 2
Sosyal Medya

KALP KRİZİ AYRINTISI

Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

 

Kesin sonuçlar raporla ortaya çıkacak ancak Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olacabileceği değerlendiriliyor.

İLAÇLARINA UZANMAYA ÇALIŞIRKEN BULUNDU 3
Sosyal Medya

İLAÇLARINA UZANMAYA ÇALIŞIRKEN BULUNDU

Kaşıkçı'nın ilaçlarına uzanmaya çalırken vefat ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

3 GÜN ÖNCE KIZININ DOĞUM GÜNÜYMÜŞ 4
Sosyal Medya

3 GÜN ÖNCE KIZININ DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir ayrıntı da ortaya çıktı.

 

Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN MESAJ 5
Sosyal Medya

ÜNLÜ ŞEFLERDEN MESAJ

Kaşıkcı için MasterChef yarışmasının şefleri de sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

 

Mehmet Yalçınkaya, Danılo Zanna ve Somer Sivrioğlu duydukları üzüntüyü paylaştı.

TOKAT'TA DEFNEDİLECEK 6
DHA

TOKAT'TA DEFNEDİLECEK

Kaşıkçı'nın cenazesi İstanbul'da yapılacak törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacak.