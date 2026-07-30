Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.