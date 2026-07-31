MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu. "Eşi ulaşamayınca bizi aradı"

“EŞİ BİZE HABER VERDİ, EVİNE GİDİNCE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTIK”

Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu konuştu.

Malkoçoğlu “Telefonla ulaşılamayınca, eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık.” dedi.

“Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu adli tıp kurumu raporu sonrasında belli olacak.” diyerek acısının büyük olduğu ifade etti.

“İYİLİKLE YARIŞIYORDU, HERKESE ELİNİ UZATIYORDU”

Malkoçoğlu, "Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız.'' dedi.