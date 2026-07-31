MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu. "Eşi ulaşamayınca bizi aradı"
31.07.2026 12:05
37 yaşında ani ölümüyle herkesi şoke eden MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
MasterChef yarışmasıyla tanınan ve 2021'de şampiyon olan Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Evinde ölü bulunan 37 yaşındaki şef, dün son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Kilyos'taki evinde tek yaşayan 37 yaşındaki Kaşıkçı'dan haber alamayan yakınları, ekiplerin olay yerine gitmesiyle acı gerçeği öğrenmişti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgiliyse soruşturma başlatılmıştı.
Ünlü şefin ölümüne ilişkin gelen bilgiler arasında Kaşıkçı'nın ilaçlarına uzanmaya çalışırken vefat ettiği bilgisi de yer alıyor.
“EŞİ BİZE HABER VERDİ, EVİNE GİDİNCE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTIK”
Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu konuştu.
Malkoçoğlu “Telefonla ulaşılamayınca, eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık.” dedi.
“Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu adli tıp kurumu raporu sonrasında belli olacak.” diyerek acısının büyük olduğu ifade etti.
“İYİLİKLE YARIŞIYORDU, HERKESE ELİNİ UZATIYORDU”
Malkoçoğlu, "Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız.'' dedi.
KIZIL SAKAL OLARAK TANINDI, "LEZZET BABA" SÖZÜYLE AKILLARDA KALDI
1989 doğumlu, aslen Tokatlı profesyonel şef ve işletmeci olan Eren Kaşıkçı, meslek hayatı boyunca İstanbul’daki çeşitli otellerin mutfaklarında çalıştı. Kaşıkçı daha sonra Gökçeada’ya yerleşerek bir sörf otelinde şeflik yaptı.
2021 yılında MasterChef Türkiye’ye katılan Kaşıkçı, özellikle Anadolu mutfağından esinlenen tabaklarıyla dikkat çekti. Finalde Hasan Biltekin’i geride bırakarak sezonun şampiyonu oldu. Yarışmanın ardından “Kızıl Sakal” markasıyla restoran ve sandviç işletmeleri açan Kaşıkçı, gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu. MasterChef All Star'a da katılan Eren Kaşıkçı, “Lezzet Baba” sözleriyle akıllarda kaldı. Kaşıkçı'nın Maya adında bir kızı bulunuyor.