Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı'nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi.

Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı.

Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid kanserinin bulunduğu kaydedildi.

Beyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı.

Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde ise Kaşıkçı'nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı.

Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.