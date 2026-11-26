MasterChef'in Kızıl Sakal'ı Eren Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni belli oldu
26.11.2026 13:43
Son Güncelleme: 26.11.2026 13:53
MasterChef yarışmasıyla adını duyuran "Kızıl Sakal" lakaplı Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporla birlikte Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni netleşti.
İstanbul Sarıyer'deki evinde arkadaşı tarafından ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı.
Raporda, Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi.
Adli Tıp raporunda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid kanseri olduğu ve daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine ilişkin bulgulara rastlandığı kaydedildi.
KALP DAMAR HASTALIKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı'nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi.
Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı.
Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid kanserinin bulunduğu kaydedildi.
Beyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı.
Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde ise Kaşıkçı'nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı.
Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de şampiyon olan Eren Kaşıkçı, "Kızıl Sakal" lakabıyla hafızalara kazınmıştı.
37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, Sarıyer Kumköy Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.
Ani vefatıyla ailesi ve sevenlerini yasa boğan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Eren Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olacabileceği değerlendiriliyordu.
İlaçlarına uzanmaya çalırken vefat ettiği de iddia edilen Kaşıkçı dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.
KIZIL SAKAL EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
Eren Kaşıkçı, 2021 yılında MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu olarak geniş bir kitle tarafından tanınmıştı.
Yarışmanın ardından televizyon programlarında yer alan ve mutfak çalışmalarını sürdüren Kaşıkçı, "Kızıl Sakal" lakabıyla da biliniyordu.
2021 yılında MasterChef Türkiye'ye katılan Kaşıkçı, özellikle Anadolu mutfağından esinlenen tabaklarıyla dikkat çekti.
Finalde Hasan Biltekin'i geride bırakarak sezonun şampiyonu oldu.
Yarışmanın ardından "Kızıl Sakal" markasıyla restoran ve sandviç işletmeleri açan Kaşıkçı, gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu.