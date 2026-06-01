Mavi Ay görsel şölen oluşturdu. Türkiye'nin birçok yerinden görüntülendi

Bu ayın ikinci dolunayı olması nedeniyle “Mavi Ay” olarak adlandırılan dolunay, aynı zamanda Dünya’ya en uzak noktalardan birinde gerçekleşeceği için “Mikro Ay” özelliği de taşıdı.

“Mavi Ay” terimi, Ay’ın renginin değişmesinden değil, aynı takvim ayı içinde ikinci kez dolunay yaşanmasından kaynaklanıyor. Bu durum ortalama olarak her iki ila üç yılda bir gerçekleşiyor.