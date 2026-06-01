Mavi Ay görsel şölen oluşturdu. Türkiye'nin birçok yerinden görüntülendi
01.06.2026 08:41
Gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Ay, aynı anda hem “Mavi Ay” hem de “Mikro Ay” evresine girdi ve Türkiye'de birçok yerde izlendi.
VAN
Astronomide aynı ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan "Mavi Dolunay" gece saatlerinde Türkiye'nin birçok şehrinde görüntülendi.
Van semalarında da merakla beklenen Mavi Dolunay görüntülendi.
Açık ve sakin havanın etkisiyle net bir şekilde gözlemlenen dolunay, kentin tarihi yapılarıyla birleşince eşsiz manzaralar ortaya çıktı.
BURSA
Bursa'da da gökyüzüne meraklı olan kişiler, dolunayı ilgiyle izledi.
İlk dolunayın 1 Mayıs’ta yaşandığı Bursa’da Mavi Dolunay, 31 Mayıs’ta da görüldü.
Ender rastlanan dolunay, gökyüzü gözlemcilerine seyir keyfi sundu. Dolunay, özellikle şehir merkezinden gözlemlendi.
BALIKESİR
Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren Mavi Dolunay, Hacı Ömer Camisi birlikte görüntülendi.
İSTANBUL
İstanbul'da da akşam saatlerinde beliren ''Mavi Dolunay'' ve Galata Kulesi birlikte görüntülendi.
BİR SONRAKİ MAVİ AY 2028'TE
Bu ayın ikinci dolunayı olması nedeniyle “Mavi Ay” olarak adlandırılan dolunay, aynı zamanda Dünya’ya en uzak noktalardan birinde gerçekleşeceği için “Mikro Ay” özelliği de taşıdı.
“Mavi Ay” terimi, Ay’ın renginin değişmesinden değil, aynı takvim ayı içinde ikinci kez dolunay yaşanmasından kaynaklanıyor. Bu durum ortalama olarak her iki ila üç yılda bir gerçekleşiyor.