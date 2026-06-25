Mavi Vatan'da gövde gösterisi
25.06.2026 13:09
Türkiye ve KKTC, bölgedeki askeri ve sivil harekat kabiliyetini sınayan "Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı"nı başarıyla tamamladı.
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, deniz safhasının ardından başarıyla tamamlandı.
Sancak gemisi TCSG Yaşam arama kurtarma gemisinin Gazimağusa Limanı'ndan ayrılmasıyla başlayan tatbikatın deniz safhasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile yerli ve yabancı gözlemciler takip etti.
Geminin tatbikat bölgesine ulaşmasıyla senaryo gereği planlanan arama kurtarma faaliyetine geçildi.
Senaryo kapsamında, KKTC kara suları dışında ve Türk arama kurtarma bölgesinde, içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu arama kurtarma harekatı icra edildi.
Gemilerden gelen tehlike sinyali sonrasında Türkiye ve KKTC arama kurtarma teşkilatları harekete geçti. Ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerinin tespiti için bölgede keşif uçuşu yaptı.
Kazazedelerin bir kısmının tespit edilmesi üzerine helikopterlerdeki arama kurtarma personeli denizdeki bazı kazazedeleri, "quick strop" yöntemi ve yüzer sedye kullanarak kurtarırken, yaralılar da sağlık kontrolü için helikopterle gemiye sevk edildi.
Denizde kalan diğer kazazedeler için uçaktan içinde lastik botun da bulunduğu arama kurtarma kiti atıldı. Kazazedeler, daha sonra hızlı kurtarma botları vasıtasıyla kurtarıldı ve gemiye nakledildi.
Daha sonra Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma uçağı tarafından bin fit yükseklikten kazazedelerin bulunduğu bölgeye kurtarma botu bırakıldı ve uçak 5 bin fit yüksekliğe çıkarak arama kurtarma timini bölgeye bıraktı.
Arama kurtarma timi, paraşüt atlayışı yaparak yaralıları kurtarmak için denize indi. Daha sonra kazazedeler, sahil güvenlik botu tarafından kurtarma platformu ve gemi manevrasıyla kurtarıldı.
Denizdeki diğer kazazedeler de gemiler, helikopterler ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma personelince kurtarılarak hastaneye götürülmek üzere Gazimağusa Limanı'na sevk edildi.
Daha sonra düzensiz göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisine sahil güvenlik botları tarafından durması için uyarı anonsları ve önleme manevraları yapıldı.
Önleme ve durdurma manevralarına cevap vermeyen kuru yük gemisini zapt etmek ve üzerindeki düzensiz göçmenleri tahliye etmek amacıyla Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi tarafından gemiye harekat düzenlendi. Kuru yük gemisi kontrol altına alındığı sırada düzensiz göçmenler tarafından yangın çıkarılması üzerine mürettebat ve göçmenler, sahil güvenlik botlarıyla tahliye edildi. Yangın, sahil güvenlik gemilerince söndürüldü.
Arama kurtarma faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikata katılan hava ve deniz araçları, sancak gemisi TCSG Yaşam'ın önünde selamlama geçişi yaptı.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'nin yalnız olmadığını ifade edip "Bu toprakların arkasında güçlü bir millet, güçlü bir devlet vardır. Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin temel teminatıdır." dedi.