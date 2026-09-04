MEB standartları belirledi. Öğretmen önlüğünde yeni dönem

Genelge kapsamında Bakanlıkça illere yazı gönderilmişti.

Yazıda, söz konusu genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri, kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri ve önlük giymeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

Ayrıca genelge ile gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın milli eğitim müdürlüklerince takip edilmesinin hükme bağlandığı kaydedilen yazıda, öğretmenlerin görevleri sırasında kullanacakları önlüklerde ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tasarım, kullanım ve teknik özelliklere ilişkin standartlar belirlenerek Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu'nun hazırlandığı bildirildi.