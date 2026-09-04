MEB standartları belirledi. Öğretmen önlüğünde yeni dönem
04.09.2026 15:16
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ile gönderilen genelgenin ardından artık öğretmenlere zorunlu olan önlüklerin standartları belirlendi.
Okullarda yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kaldı.
Ders zili 14 Eylül Pazartesi sabahı çalacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 81 ile gönderilen genelgede eğitimcilerin kılık kıyafetine ilişkin yeni düzenleme yer almış ve öğretmenlere önlük zorunluluğu getirilmişti.
Genelge kapsamında Bakanlıkça illere yazı gönderilmişti.
Yazıda, söz konusu genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri, kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri ve önlük giymeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.
Ayrıca genelge ile gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın milli eğitim müdürlüklerince takip edilmesinin hükme bağlandığı kaydedilen yazıda, öğretmenlerin görevleri sırasında kullanacakları önlüklerde ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tasarım, kullanım ve teknik özelliklere ilişkin standartlar belirlenerek Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu'nun hazırlandığı bildirildi.
KILAVUZ YAYIMLANDI
Öğretmenlerin görev esnasında kullanacakları önlüklerin standartlarını belirleyen Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu, MEB'in internet sitesinde yayımlandı.
Öğretmenlerin mesleklerini rahat ve işlevsel çalışma şartlarında sürdürmeleri, eğitim ortamlarının niteliğinin ve mesleki aidiyet duygusunun desteklenmesi açısından önem taşıdığı ifade edilen kılavuzda, öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçlarının dikkate alındığı bildirildi.
İŞTE ÖNLÜKLER
Önlüklerin rahat, kullanışlı ve işlevsel olmasının yanı sıra sade ve estetik bir tasarıma sahip olmasının gözetildiğinin de vurgulandı.
Kılavuzda "Kadın ve erkek öğretmenler ile okul öncesi öğretmenleri için hazırlanan önlüklerin model, kumaş, ölçü ve diğer teknik özelliklerine yer verilmiştir. Belirlenen standartlarla öğretmenlerin kullanım ihtiyaçlarına cevap veren, eğitim ortamlarına uygun ve işlevsel önlüklerin ülke genelinde ortak bir tasarım anlayışıyla uygulanması amaçlanmaktadır." denildi.