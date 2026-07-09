Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? 2026 TBMM kapanış tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, gündemdeki konu başlıklarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Meclis'in kapanacağı tarih gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl Meclis gündemdeki yoğunluk nedeniyle geç kapanmıştı. Peki, Meclis bu yıl ne zaman tatile girecek?