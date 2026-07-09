Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? 2026 TBMM kapanış tarihi
09.07.2026 10:13
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, gündemdeki konu başlıklarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Meclis'in kapanacağı tarih gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl Meclis gündemdeki yoğunluk nedeniyle geç kapanmıştı. Peki, Meclis bu yıl ne zaman tatile girecek?
Her yıl 3 aylık tatil dönemine giren Meclis'in bu yıl hangi aylarda kapalı olacağı araştırılmaya başladı. Yasa teklifleri ve gündem maddelerini yakından takip eden vatandaşlar, Meclis'in tatile gireceği takvimi merak ediyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? İşte 2025 TBMM kapanış tarihi.
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği tarih henüz belli olmadı.
Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2026 tarihinde Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu fakat yoğun ekonomi gündemi nedeniyle tatil tarihi ertelendi.
NATO SONRASINDA YOĞUN MESAİ BAŞLADI
Gündemde yer alan bazı önemli kanun tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanması amacıyla Meclis'in mesaisini temmuz ayı ortasına kadar sürdürmesi bekleniyor.
Komisyonların yoğun çalışma programına göre, TBMM'nin yasa tekliflerini yasalaştırdıktan sonra resmi olarak yaz tatiline girmesi bekleniyor.
Ankara'da düzenlenen tarihi 36'ncı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle, TBMM Genel Kurulu 7, 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde çalışmalarına 3 gün boyunca zorunlu bir diplomatik ara vermişti. Bu aranın ardından meclis, torba yasa maddelerini pürüzsüzce tamamlamak için tekrar yoğun mesaisine başladı.