Meclis'e sunuldu: Ehliyetlere ve alkollü araç kullanmanın cezasına yeni düzenleme
03.07.2026 13:32
Son Güncelleme: 03.07.2026 13:40
Aday sürücülerin ehliyet alma sürecinde değişiklik öngören yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Söz konusu düzenleme daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Yasa yeniden ele alındı.
AK Parti milletvekilleri TBMM Başkanlığı'na yeni bir kanun teklifi sundu.
Kanun teklifi 30 maddeden oluşuyor. Teklif içerisinde en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükseltmesi ön gören düzenleme de yer alıyor.
Yeni kanunu teklifi yalnızca emekli aylıklarının artırılmasıyla sınırlı değil.
Yeni düzenlemede ehliyetten, alkollü araç kullanımına ve PTT'nin yeniden yapılandırılmasına kadar birçok başlık var.
NTV Muhabiri Özgür Akbaş, Meclis'te yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.
PTT YENİDEN YAPILANDIRILACAK
Yeni teklifle birlikte Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alan PTT ile ilgili önemli bir düzenleme yapılacak.
Geçmişi 1840'a dayanan PTT yeni düzenleme ile yeniden yapılandırılacak. Buna göre birçok PTT şubesinin kapatılması söz konusu olacak.
Teklifle birlikte personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Teklifi kabul etmeyen personel ise devlet personel havuzuna gönderilecek.
EHLİYETLERE YENİ DÜZENLEME
Teklifte ehliyet alım sürecine ilişkin bir düzenleme de var.
Yeni düzenleme ile ilk kez ehliyet alanlar ya da sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edilecekler.
Söz konusu düzenleme daha önce de kabul edilmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.
İptal edilen maddede şöyle deniliyordu:
"- İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6'ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir."
Yüksek Mahkeme'nin kararında; sürücü belgesinin iptal edilmesinin, özel hayatın parçası haline gelen araç kullanma imkanını ortadan kaldırdığına işaret edilmişti.
Gerekçede bu durumun "özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına" bir sınırlama olduğu da belirtilmişti.
Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulanmıştı.
0,20 PROMİLİN ÜZERİNE EHLİYET İPTALİ
Alkollü araç kullanımına yönelik cezalara ilişkin bir düzenleme de bu teklif içerisinde yer alıyor.
Buna göre araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulacak.
Öte yandan aday sürücü statüsündeki sürücüler bu süre boyunca drift ya da makas atarlarsa ehliyetlerini kaybedecekler.
SİBER GÜVENLİK İÇİN YENİ ADIMLAR ATILACAK
Meclis'e sunulan teklifle Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni yetkiler tanınması ön görülüyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yetki alanındaki bazı yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek.
Alan adı, internet alt yapısının yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler tek çatı altında toplanacak.
KONAKLAMA TESİSLERİNE PRİM DESTEĞİ
Teklifte turizm sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerinin iş yerlerinde 2026 yılı mayıs ve aralık ayları dönemlerine prim desteği sunulacak.
Kanun teklifiyle, internet platform işletmecilerinin bir önceki yıl elde ettikleri yıllık net satış tutarının yüzde 2'sini sinema desteklerine aktarılması ön görülüyor.