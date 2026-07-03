Meclis'e sunuldu: Ehliyetlere ve alkollü araç kullanmanın cezasına yeni düzenleme

Teklifte ehliyet alım sürecine ilişkin bir düzenleme de var.

Yeni düzenleme ile ilk kez ehliyet alanlar ya da sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edilecekler.

Söz konusu düzenleme daha önce de kabul edilmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti .

İptal edilen maddede şöyle deniliyordu:

"- İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6'ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir."

Yüksek Mahkeme'nin kararında; sürücü belgesinin iptal edilmesinin, özel hayatın parçası haline gelen araç kullanma imkanını ortadan kaldırdığına işaret edilmişti.

Gerekçede bu durumun "özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına" bir sınırlama olduğu da belirtilmişti.

Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulanmıştı.