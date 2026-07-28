Meclis'te 24 yıl sonra bir ilk. Yeni Parti kuruldu, CHP'li milletvekillerinin yeri değişti
28.07.2026 16:07
Son Güncelleme: 28.07.2026 16:13
Yeni Parti'nin kurulmasıyla birlikte Meclis'teki oturma düzeni de değişti. "Ana muhalefet" konumunu kaybederek beşinci sıraya gerileyen CHP, DEM Parti ve MHP arasına oturdu. CHP sıralarına ise Yeni Partili vekiller geçti.
CHP'de yönetim krizine neden olan “mutlak butlan” kararı sonrası partiden istifa eden Özgür Özel ve arkadaşları, Yeni Parti'yi kurarak Meclis çalışmalarına başladı.
91 milletvekiliyle siyaset hayatına başlayan parti, sayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) en çok vekile sahip ikinci parti konumuna yükseldi. 24 yıldır bu statüde bulunan CHP ise beşinci sıraya geriledi.
Meclis'teki grup sayısı böylece yediye yükseldi, oturma düzeni de değişti.
24 yıldır ana muhalefet sıralarında oturan CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul'un farklı bir bölümüne alındı.
CHP'NİN YERİ DEĞİŞTİ
CHP vekilleri, DEM Parti ve MHP arasında oturmaya başladı. Onların yerine, Yeni Parti milletvekilleri oturdu.
CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli ve TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak da CHP sıralarına geçti.
MECLİS'TE OTURMA DÜZENİ NASIL BELİRLENİYOR?
TBMM'deki oturma düzenine göre en çok sandalyeye sahip parti sol başta oturuyor. Meclis'teki kurala göre, partiler sandalye sayısına göre sağ tarafa doğru dağılıyor.
CHP'deki istifalar ve Yeni Parti'nin kuruluşu bu düzeni değiştirdi.
İstifaların resmen kabulü ve Yeni Parti'nin kuruluşuyla CHP'nin yeri Yeni Parti'ye geçti.
MECLİS'TE DENGELER DEĞİŞTİ
Yeni Parti'nin kurulması Meclis aritmetiğini büyük oranda değiştirdi. Parti, CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin katılımıyla kuruldu.
Meclis'te en fazla sandalye 277 milletvekili ile AK Parti'de bulunuyor.
AK Parti'yi takip eden CHP'nin 135 milletvekili bulunuyordu. Bu milletvekillerinden 91'inin istifasıyla bu sayı 44'e geriledi.
Yeni Parti'yi 56 milletvekili ile DEM Parti takip ediyor. DEM Parti'nin ardından 46 milletvekili ile MHP gelirken, 44 milletvekiline gerileyecek olan CHP beşinci sırada yer alıyor.
CHP'yi 29 milletvekili ile İYİ Parti takip ediyor. Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor.
TBMM'de 11 milletvekili ise bağımsız olarak yer alıyor.
Meclis'te toplam 592 milletvekili görev yapıyor.
YENİ PARTİ'DE GRUP YÖNETİMİ BELLİ OLDU
Yeni Parti Grubu, kuruluşunun ardından grup yönetiminde yer alacak isimleri belirlemek üzere ilk kez toplandı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıda, Yeni Parti Grubu'na düşen Meclis Başkanvekilliği görevine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl getirildi.
Meclis İdare Amirliği'ne Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliği'ne de Antalya Milletvekili Aliye Coşar seçildi.
Yeni Parti Meclis Grup Yönetim Kurulu ise Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'den oluştu.