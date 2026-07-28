Meclis'te 24 yıl sonra bir ilk. Yeni Parti kuruldu, CHP'li milletvekillerinin yeri değişti

Yeni Parti'nin kurulması Meclis aritmetiğini büyük oranda değiştirdi. Parti, CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin katılımıyla kuruldu.

Meclis'te en fazla sandalye 277 milletvekili ile AK Parti'de bulunuyor.

AK Parti'yi takip eden CHP'nin 135 milletvekili bulunuyordu. Bu milletvekillerinden 91'inin istifasıyla bu sayı 44'e geriledi.

Yeni Parti'yi 56 milletvekili ile DEM Parti takip ediyor. DEM Parti'nin ardından 46 milletvekili ile MHP gelirken, 44 milletvekiline gerileyecek olan CHP beşinci sırada yer alıyor.

CHP'yi 29 milletvekili ile İYİ Parti takip ediyor. Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor.

TBMM'de 11 milletvekili ise bağımsız olarak yer alıyor.

Meclis'te toplam 592 milletvekili görev yapıyor.