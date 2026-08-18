Meclis'te CHP ve Yeni Parti yan yana ve karşılıklı çalışacak
18.08.2026 11:06
Son Güncelleme: 18.08.2026 11:22
Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'te makam odalar yeniden belirlendi. Yeni düzene göre, Yeni Parti ve CHP karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak.
Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurmasının ardından Meclis'teki oda düzenlemesi de yeniden yapıldı.
Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek.
AYNI KORİDORU PAYLAŞACAKLAR
Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi.
Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda ise CHP'ye tahsis edildi.
Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve geçmişte milletvekillerinin toplantılarına ev sahipliği yapan oda da CHP'nin kullanımına bırakıldı. Söz konusu oda, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın kullanımına tahsis edilirken koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP grup başkanvekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.
Meclis'te CHP ile Yeni Parti arasında oda tahsisleri yeniden belirlenirken iki partiye ait çalışma alanları aynı koridorda karşılıklı ve yan yana olacak şekilde düzenlendi.
OTURMA DÜZENİ DE DEĞİŞMİŞTİ
TBMM'deki oturma düzenine göre en çok sandalyeye sahip parti sol başta oturuyor. Meclis'teki kurala göre, partiler sandalye sayısına göre sağ tarafa doğru dağılıyor.
CHP'deki istifalar ve Yeni Parti'nin kuruluşu bu düzeni değiştirdi.
İstifaların resmen kabulü ve Yeni Parti'nin kuruluşuyla CHP'nin yeri Yeni Parti'ye geçti.
MECLİS'TE DENGELER DEĞİŞTİ
Yeni Parti'nin kurulması Meclis aritmetiğini büyük oranda değiştirdi. Parti, CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin katılımıyla kuruldu.
Meclis'te en fazla sandalye 280 milletvekili ile AK Parti'de bulunuyor.
AK Parti'yi takip eden CHP'nin 135 milletvekili bulunuyordu. Bu milletvekillerinden 91'inin istifasıyla bu sayı 44'e geriledi.
Yeni Parti'yi 56 milletvekili ile DEM Parti takip ediyor. DEM Parti'nin ardından 46 milletvekili ile MHP gelirken, 44 milletvekiline gerileyecek olan CHP beşinci sırada yer alıyor
CHP'yi 27 milletvekili ile İYİ Parti takip ediyor. Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor.
TBMM'de 11 milletvekili ise bağımsız olarak yer alıyor.
Meclis'te toplam 592 milletvekili görev yapıyor.