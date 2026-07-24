Meclis'te dengeler değişti. İşte yeni sandalye dağılımı

Yeni Parti'yi 56 milletvekili ile DEM Parti takip edecek. DEM Parti'nin ardından 46 milletvekili ile MHP gelirken, istifaların kabulüyle 44 milletvekiline gerileyecek olan CHP beşinci sırada yer alacak.

CHP'yi 29 milletvekili ile İYİ Parti takip edecek. Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor.

TBMM'de 11 milletvekili ise bağımsız olarak yer alıyor.