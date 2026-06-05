Meclis'te "Seda Sayan" tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda son tartışılan konulardan biri, taksi plakalarıydı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, son düzenlemede taksi ve dolmuş plakalarında vergi istisnasının geniş tutulduğu görüşünü savundu, hayatını bu işle idame ettirenlerin yanında bunu bir yatırım aracı olarak kullananların da olduğunu söylerken şu iddiayı ileri sürdü:

"Şimdi, gelin, burada şu düzenlemeyi yapalım: En azından KDV vergi istisnası varsa sadece elinde bir taksi veya

dolmuş plakası varsa o kişilere istisna sağlayalım ama adamın elinde 100 tane, 200 tane, 500 tane varsa bunun ticaretini, bunun yatırımını yapıyorsa ki Türkiye'de birçok sanatçı şu anda... ‘Acaba, bu hangi sanatçı için çıktı?’ diye geldi benim aklıma ilk."

Bu sırada AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin araya girerek “Kanuna göre bir kişi bir tane taksi plakası sahibi olabilir, dolmuşta bilmiyorum ama takside bir tane.” ifadesini kullandı. Tartışmanın devamı şöyle şekillendi:

- Sadullah Kısacık: Ama bunun yatırımcıları var diye biliyorum ben de, bir şekilde var.

- Orhan Yegin: Dayısının, amcasının üstüne yapmıştır bilemem uygulamada ama kanunda bu şekilde.

- Sadullah Kısacık: Çünkü ben İstanbul'a bir taksiye bindim şoför dedi ki: "Ağabey, şu sanatçının bu araba,

ben şu kadara çalışıyorum."

- İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Taş: Seda Sayan'ın 150 tane var ya...

- AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök: Alamıyormuş.

Tartışmalar bir süre daha devam etti.

Bunun üzerine Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı.

Hatalı bilgiler verilerek sektörün zan altında bırakıldığını söyleyen Dalcı, "Kanunlara göre bir gerçek kişinin sadece tek bir Taksi plakası olabilir. Siz ise bir kişinin binlerce plakası var diyorsunuz. Sizi bu verdiğiniz bilgiyi ispat etmeye davet ediyorum. Lütfen hatalı bilgi vermeyin." dedi.

Dalcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden resmi bilgilendirme alınabileceğini, ya da 153 Çözüm Masası'nın aranabileceğini de sözlerine ekledi.