Meclis'te tarihi gün. Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da rekor oyla kabul edildi

MHP'DEN "AF" İDDİALARINA YANIT

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifinin af düzenlemesi olmadığını söyledi. "Devletin temel görevi milletin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyetin niteliklerini korumak, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan engelleri de bu arada kaldırmaktır. Temel amacımız silahlı yapılanmaların ortadan kaldırılması, demokratik siyaset alanının güçlendirilmesi, toplumsal bütünleşmenin sağlanması, milletimizin ortak değerlerinin korunmasıdır." diyen Feti Yıldız tarihi oturumda şu ifadeleri kullandı: "Hukuk devleti, adaletin sağlanması, kamu düzeninin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve suç işleyen bireylerin yeniden topluma kazandırılmasını gözeten çok boyutlu bir anlayışı ifade etmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda ceza ve infaz sistemi yalnızca geçmişte işlenmiş suçlara karşılık verme amacı taşımamaktadır. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, yeniden suç işlemesini önlemek, bu çerçevede hazırlanan teklifte gelecekte benzer olayların yaşanmasının önlenmesi, elde edilen kazanımların kalıcı hâle gelmesi, kamu güvenliğinin daha güçlü biçimde tesis edilmesidir. "METNİ OKUMADAN AF OLDUĞUNU İDDİA EDİYORLAR" Sayın milletvekilleri, kanun koyucunun ceza ve infaz politikalarını belirleme konusunda takdir yetkisi vardır. Hukuk devletinin çizdiği sınırlar içerisinde kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik anayasal bir yetkidir. Teklif, mahkûmiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bazı arkadaşlarımız maalesef kanunun gerekçesini ve lafzını okumadan, metnini okumadan bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri bütün sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkûmiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik önerilmemekte, öngörülmemektedir. Aynı zamanda, değerli arkadaşlar, huzurunuza getirdiğimiz kanun teklifinin nitelikli bir çoğunlukla kabul edilmesi gerektiği, bunun özel af olduğu iddiası var. Değerli arkadaşlar, bu mantığı devam ettirirsek eğer her infaz düzenlemesinde bir kısım, bir miktar cezanın cezaevi dışında çekilmesini esas alırsak, Covid izninde insanları 3 yıl, 5 yıl dışarı çıkardığımız kanunun içinde nitelikli çoğunluk ararsınız. Bu duruma düşmeyi hiçbiriniz istemezsiniz herhalde. Yani bir meseleye, bir meseleyi anlatırken ya öğreneceksiniz ya da danışacaksınız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Cumhur İttifakı'yla ihtilafı olan insanlardan görüş alırsanız, sataşmak için söylemiyorum, açığa düşersiniz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Kanun teklifinin bir çoğunlukla kabul edileceğini bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."