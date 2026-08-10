Meclis'te tarihi gün. Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da rekor oyla kabul edildi
10.08.2026 07:26
Son Güncelleme: 11.08.2026 00:42
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla Terörsüz Türkiye sürecinde kritik oylama yapıldı.
Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Yasa 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy aldı.
İşte tarihi görüşmeden saat saat ayrıntılar…
MECLİS 1 EKİM'E KADAR TATİLE GİRECEK
AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre Genel Kurul, bugün Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.
Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasıyla 1 Ekim'e kadar tatile girecek.
367 VEKİL İMZALADI
AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor.
SİLAH BIRAKMA TEYİT EDİLECEK
Düzenleme PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.
Yasanın ön şartı, örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlaması. Bu gerçekleştiğinde, düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.
CEZA ERTELEMESİ
Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek.
15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok ceza verilenlerin de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede "terör suçu" işlenirse erteleme kararı kaldırılacak.
YÖNETİCİLER KAPSAM DIŞINDA
Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak.
Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.
TAKİP VE DENETİM
Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul ve Meclis'te de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak.
Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin de cezai sorumluluğu olmayacak.