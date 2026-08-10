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Meclis'te tarihi gün. Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da rekor oyla kabul edildi

10.08.2026 07:26

Son Güncelleme: 11.08.2026 00:42

NTV - Haber Merkezi

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Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'te tarihi gün. Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da rekor oyla kabul edildi
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla Terörsüz Türkiye sürecinde kritik oylama yapıldı.  

 

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

 

Yasa 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy aldı. 
 

 İşte tarihi görüşmeden saat saat ayrıntılar… 

23:20
KURTULMUŞ: TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kanunun kabul edilmesinin ardından basın mensuplara açıklamalarda bulundu. Kanunun kabul edilmesinin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: "Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır. Türkiye için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye'nin her yerinde huzur ve kardeşlik hakim olacak. Yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz, hayırlı olsun. Bir Türkiye modeli inşa ediyoruz. Bu sürecin buraya getirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Türkiye'nin kendi kararlılığı içerisinde bir çalışma ortaya koyduk. Bu başarı bir partinin değil, Türkiye'nin başarısıdır. Yasaya verilen destek daha önce görülmemiş bir şey. Bundan sonraki süreci dikkatlice takip edeceğiz. Milletçe süreci sahiplendiğimizi ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Bu akşam, Meclis'in bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim"
Anadolu Ajansı
23:00
BAHÇELİ, KURTULMUŞ'A TABLO HEDİYE ETTİ
Kurtulmuş, düzenlemenin yasalaşmasının ardından Başkanlık Divanı'nın arkasında bulunan makamında, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleriyle sohbet etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti. Klasik motiflerle süslenen tabloda "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" ile alt bölümündeki plakette, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım." ifadeleri ve "10.08.2026" tarihi yer aldı. Hediyenin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis çalışmaları konusundaki gayretleri ile "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki çalışmalarına yönelik takdir ve teşekkürün bir ifadesi olarak Bahçeli tarafından takdim edildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
22:57
BAHÇELİ: HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Genel Kurul'dan ayrılırken basın mensupları tarafından düşünceleri sorulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
NTV
22:35
467 OYLA KABUL EDİLDİ
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi, 467 kabul oyuyla yasalaştı. Oylamada 87 ret, 7 çekimser oy kullanıldı.
22:29
12 MADDE KABUL EDİLDİ, OYLAMAYA GEÇİLDİ
Meclis'te süreç yasasının 12 maddesi üzerinde görüşmeler tamamlandı ve oylamaya geçildi.
22:00
KURTULMUŞ KULİSLERİ ZİYARET ETTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet ve iktidar kulislerini ziyaret etti. Kurtulmuş'u iktidar kulisine girişte, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler karşıladı. İktidar kulisine gelişinde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra AK Parti'li milletvekilleri ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir süre sohbet etti. Daha sonra muhalefet kulisine giden Kurtulmuş, burada Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş'un yanına TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da geldi.
Anadolu Ajansı
21:08
İLK 6 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ
Genel Kurul'da 10 saat geride kalırken ilk 6 maddenin görüşmesi tamamlandı. NTV ekibinden Uğraş Bingöl, blok halinde karar almayan Yeni Parti'den 31 milletvekilinin hayır oyu vereceğini açıkladığını söyledi. Bingöl, teklifin kulislere göre 460'a yakın bir oyla kabul edilmesinin beklendiğini belirtti.
19:30
İYİ PARTİ'DEN KÜRSÜ İŞGALİ
İYİ Parti grubu tarafından 4. madde görüşmeleri sürerken bir protesto oldu. Kısa süreliğine kürsü işgali yapıldı.
NTV
18:11
GENEL KURUL'DA SON DURUM
NTV ekibinden Uğraş Bingöl'ün aktardığına göre, teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 12 maddelik teklifin 6'şar maddelik iki bölüm halinde maddeleri tek tek görüşülecek. Saat gece 12-1 gibi teklifin genel oylamasının yapılması ve ardından çerçeve yasanın kabul edilmesi bekleniyor.
17:38
EFKAN ALA: 400'ÜN ÜZERİNDE İRADE BEYANI VAR
NTV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, komisyondaki oy oranının kendiliğinden bir cevap olduğunu belirtirken, "İnanıyorum çok yüksek bir oyla, 400'ün üzerinde bir açık irade beyanı var. Bu artık Türkiye'nin geldiği siyasi seviyeyi de gösteriyor." dedi. Ala, "Şu ana kadar Türkiye başka dış ülkelerin planladıkları tuzaklara düşmediyse bunda en büyük pay rahmetle analım ki şehitlerimizindir. Komisyonda tartışmalar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sonuçta 27 milletvekilinin 24'ü evet oyu verdi. Kendiliğinden bu oy oranı zaten bir cevaptır. Meclis'te de bir komisyon kurulacak ve bütün gelişmeleri izleyecek. Yasa çıktıktan sonra silahların mühimmatlarıyla birlikte teslimi ve örgütün kendini feshettiğini tespiti. Sahada bunlar tespit edilecek ve MGK'da değerlendirilecek. Karar alınacak orada ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Terör örgütü içeride dışarıda, Avrupa'da bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek. Bu yasanın teklifine 367 milletvekilimiz imza attı. Daha sonra da imza veren vekillerimiz var. İlk defa bir kanunun altında bu kadar yüksek bir iradenin imzası var." diye konuştu.
14:52
ÖZGÜR ÖZEL: "BARIŞIN ÖNÜNDE DURMAYACAĞIZ"
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Genel Kurul'daki konuşmasında şunları söyledi: "Yeni Parti, kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. "BU YASAYA 'EVET' DİYECEĞİZ" Barışın sahibi milletin ta kendisidir. Ortak bir barışın mümkün olduğunu biliyoruz. Bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir, bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diyedir. Bir daha hiçbir eve evlat acısı düşmesin diye sorumluluk almanın vaktidir. Bu yasaya evet diyeceğiz." BAHÇELİ'DEN ALKIŞ Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü.
Anadolu Ajansı
14:18
"BU BARIŞ KALICI OLSUN"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Genel Kurul'da konuşma yaptı. Meclis'in yeni bir tarihin önünü açması gerektiğini söyleyen Bakırhan, "Biliyoruz ki tarihe geçecek günler güçlü bir irade gerektirir. Bu irade bugün bu Meclis'te vardır." diye konuştu. Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin "kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edeceğini" belirterek, "Beraberliğimizi kaim kılacak, ortak geleceğimizi güçlendirecektir. Yarım asırlık çatışmalı süreç bu ülkenin her bir karışına büyük acılar yaşattı. Artık çatışma ve şiddet zemininden çıkma fırsatı önümüzde duruyor." ifadesini kullandı. "EVET OYU 86 MİLYONUN GELECEĞİNE ATILACAK BİR İMZA" Bakırhan, ekim ayında Meclis'in istikametinin "demokratik entegrasyon, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü sağlayan yasal düzenlemeler" olması gerektiğini vurgulayarak, kanun teklifine verilecek her "evet" oyunun 86 milyonun geleceğine atılacak bir imza olduğunu belirtti. Yarın özgür düşüncenin ve eşit yaşamın şafağının attığı bir güne "merhaba" diyeceklerini söyleyen Bakırhan, "Bu kanun teklifinin altına düşülen imzalar, bir daha hiçbir zaman silahın konuşmadığı bir geleceğin ilk mührü olsun. Bu mühür bozulmasın. Bu barış kalıcı olsun, ortak ve eşit yaşamımız baki olsun." dedi.
Anadolu Ajansı
13:52
HAYIR DİYECEKLER
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Genel Kurul'da konuştu. Dünyadaki silahlı örgütlerin sona erdirilmesi süreçlerini anlatan Dervişoğlu, önce silahın, doğrulanabilir biçimde toplanıp imha edilmesi, yönetici kademesinin fiilen çözülmesi ve ancak bunlardan sonra hukuki adımların atılması gerektiğini belirtti. "HAYIR" DİYECEKLER Meclis'in açılışında milletvekillerinin yemin ederek görevlerine başladığını hatırlatan Dervişoğlu, söz konusu teklife "hayır" oyu vereceklerini vurguladı.
Anadolu Ajansı
14:42
MHP'DEN "AF" İDDİALARINA YANIT
TBMM Genel Kurulu’nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifinin af düzenlemesi olmadığını söyledi. "Devletin temel görevi milletin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyetin niteliklerini korumak, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan engelleri de bu arada kaldırmaktır. Temel amacımız silahlı yapılanmaların ortadan kaldırılması, demokratik siyaset alanının güçlendirilmesi, toplumsal bütünleşmenin sağlanması, milletimizin ortak değerlerinin korunmasıdır." diyen Feti Yıldız tarihi oturumda şu ifadeleri kullandı: "Hukuk devleti, adaletin sağlanması, kamu düzeninin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve suç işleyen bireylerin yeniden topluma kazandırılmasını gözeten çok boyutlu bir anlayışı ifade etmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda ceza ve infaz sistemi yalnızca geçmişte işlenmiş suçlara karşılık verme amacı taşımamaktadır. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, yeniden suç işlemesini önlemek, bu çerçevede hazırlanan teklifte gelecekte benzer olayların yaşanmasının önlenmesi, elde edilen kazanımların kalıcı hâle gelmesi, kamu güvenliğinin daha güçlü biçimde tesis edilmesidir. "METNİ OKUMADAN AF OLDUĞUNU İDDİA EDİYORLAR" Sayın milletvekilleri, kanun koyucunun ceza ve infaz politikalarını belirleme konusunda takdir yetkisi vardır. Hukuk devletinin çizdiği sınırlar içerisinde kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik anayasal bir yetkidir. Teklif, mahkûmiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bazı arkadaşlarımız maalesef kanunun gerekçesini ve lafzını okumadan, metnini okumadan bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri bütün sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkûmiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik önerilmemekte, öngörülmemektedir. Aynı zamanda, değerli arkadaşlar, huzurunuza getirdiğimiz kanun teklifinin nitelikli bir çoğunlukla kabul edilmesi gerektiği, bunun özel af olduğu iddiası var. Değerli arkadaşlar, bu mantığı devam ettirirsek eğer her infaz düzenlemesinde bir kısım, bir miktar cezanın cezaevi dışında çekilmesini esas alırsak, Covid izninde insanları 3 yıl, 5 yıl dışarı çıkardığımız kanunun içinde nitelikli çoğunluk ararsınız. Bu duruma düşmeyi hiçbiriniz istemezsiniz herhalde. Yani bir meseleye, bir meseleyi anlatırken ya öğreneceksiniz ya da danışacaksınız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Cumhur İttifakı'yla ihtilafı olan insanlardan görüş alırsanız, sataşmak için söylemiyorum, açığa düşersiniz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Kanun teklifinin bir çoğunlukla kabul edileceğini bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."
13:35
"SÜRECİ BAŞLATTIK GÜÇLÜ KILALIM"
AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler NTV'ye yaptığı açıklamada İYİ Parti'den gelen eleştirilere yönelik açıklama yaptı. Güler, eleştirilen gelebileceğini ve bu eleştirilere de saygı duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Çok zor bir süreci yürütmeye çalışıyoruz. Elbette ki eleştiriler olacak ama bu eleştirilerin nezaket içerisinde ve yapıcı olmasını ümit ediyorum. Olmayan bir şeyi varmış gibi ya da ileride olabilecek tahmini gereksiz şeyler üzerinden sürecin değerlendirilmesini doğru bulmam." Önemli olanın Türkiye olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanı, polemiklerden uzak durulması gerektiğinin mesajını vererek, "Böyle bir atmosfer yakalanmış bunu güçlü kılacak bunun devamlılığını sağlayacak bir tavırda olmamız lazım. Süreci başlattık güçlü kılalım. Eksiklerimiz olabilir, tamamlanır. Silahın ve gözyaşının bu topraklarda konuşulmayacağı bir daha annelerimizin gözyaşına boğulmayacağı bir huzur ortamı yaratmaya çalışıyoruz." dedi. Güler, "Bu düzenlemeden Selahattin Demirtaş da yararlanabilecek mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Mevcut durum içerisinde çok açık bir hüküm var. Hem de gerekçesiyle birlikte. Soruşturma ve kavuşturma aşamasında olanlar, kesin mahkumiyeti olanların durumu belli. Bu safhada olanların değerlendirmesini mahkemeler yapacak. Soruşturma ve kavuşturma aşamasında da bizim sınırlarımız var, kasten öldürme suçları ve 2005 öncesi yöneticilik. Bunun haricindeki tüm eylemler yararlanabilecek"
NTV
13:02
BAHÇELİ, BULDAN VE SANCAR İLE TOKAŞTI
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM kulisinde tokalaştı. DEM Partili Pervin Buldan, "Selam vermek istedik. Hayırlı olsun." dedi.
DHA
12:40
"BÜYÜK BİR ŞEY YAŞANMAZSA 10 SAAT SONRA YASALAŞACAK"
NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş, “12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmaya başlandı. Siyasi parti temsilcileri de tek tek kürsüye çıkarak bu teklife ilişkin görüşlerini açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan kürsüdeydi ve ”şartlı evet" dediklerini ifade etti." diyerek şu saate kadar olan gelişmeleri şöyle aktardı: “Saat 11.00'de Genel Kurul kapılarını açtı. Önce grup önerileriyle başlandı. İYİ Parti'nin grup önerisi söz konusuydu. Diğer siyasi partiler ise bugün grup önerisi vermediler. Bu da şu anlama geliyor, bu teklifin geçmesi noktasında muhalefet engelleyici olmayacak, İYİ Parti dışında. Muhalefetin en büyük stratejisi grup önerisidir. Grup önerisi vererek istemedikleri teklifi engellemeye çalışırlar. Görünen o ki 400'ün üzerinde bir oyla bu düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçecek. Eğer büyük bir şey yaşanmazsa, düzenleme 10 saat sonra Meclis'ten geçerek yasalaşacak."
Anadolu Ajansı
12:11
"EMPERYALİSTLERİN OYUNLARI YIRTILIP ATILACAK"
AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Emperyalistlerin oyunları bugün çıkarılacak kanunla yırtıp atılacak." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, bugünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilmesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletten aldığı yetki ve güçle hem bölgesel hem küresel krizlerde hem de ülkenin huzuru ve refahı için milletin yanında olduğunu belirtti. Bugünün aynı zamanda Anafartalar Zaferi'nin de yıl dönümü olduğunu anımsatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün '10 Ağustos' dediğimizde Anafartalar Zaferi'nin 111. yılında Çanakkale destanını hatırlıyoruz. Orada Diyarbakırlı, Ağrılı, Karslı, İzmirli, Trabzonlu yiğitlerin nasıl omuz omuza vererek bu aziz millet için şehit olduklarını, bu aziz millet için bir Cumhuriyet, bir devlet kurduklarına şahit olduğumuz tarihi bir gündür. O yüzden başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün, işte 'Sevr'in yıl dönümüymüş ve bugüne getirmişiz'. Bugün bizim için anlamlı olan gün Çanakkale'de destan yazılan Anafartalar destanıdır, Çanakkale ruhudur." Sevr'in emperyalistlerin bir projesi olduğuna işaret eden Gül, "Sykes-Picot ile özellikle bu meseleleri bölgede kaşımak, Türkiye'yi zayıflatmak üzere emperyalistlerin kurduğu bir oyundu. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis, emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da çıkaracağı kanunla paçavraya çevirecek, tarihin çöp tenekesine atacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Genel Kurul'da daha sonra siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesine başlandı.
11:15
MECLİS'TE TARİHİ OTURUM BAŞLADI
TBMM'de bugün Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan Çerçeve Yasa maratonu var. Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, birleşimin açılışında, 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Türk bayraklı atkı takarak oturuma katılan İYİ Parti milletvekilleri, sıralarına Türk bayrağı koydu.
Anadolu Ajansı
MECLİS 1 EKİM'E KADAR TATİLE GİRECEK 1
Anadolu Ajansı

MECLİS 1 EKİM'E KADAR TATİLE GİRECEK

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre Genel Kurul, bugün Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. 

 

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasıyla 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

367 VEKİL İMZALADI 2
NTV

367 VEKİL İMZALADI

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor.

 

SİLAH BIRAKMA TEYİT EDİLECEK

 

Düzenleme PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.

 

Yasanın ön şartı, örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlaması. Bu gerçekleştiğinde, düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.

CEZA ERTELEMESİ 3
Anadolu Ajansı

CEZA ERTELEMESİ

Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek.

 

15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok ceza verilenlerin de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede "terör suçu" işlenirse erteleme kararı kaldırılacak.

 

YÖNETİCİLER KAPSAM DIŞINDA

 

Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak.

 

Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.

 

TAKİP VE DENETİM

 

Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul ve Meclis'te de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak.

 

Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin de cezai sorumluluğu olmayacak.

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