Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi gözaltında
27.10.2026 09:53
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi.
Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Polisin, belediye binası ve Doğan'ın evindeki aramaları sürüyor. Şeniz Doğan geçtiğimiz ay CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı.
İstanbul'da da sabah saatlerinde Bakırköy Belediyesi’ne yönelik ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 68 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 56 şüpheli gözaltına alınmıştı.
ŞENİZ DOĞAN KİMDİR?
1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğan Şeniz Doğan, 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Doğan, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.
Şeniz Doğan 2018 yılında, yürütmekte olduğu meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı oldu. Doğan 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na 2. kez seçildi.