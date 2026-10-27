Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğan Şeniz Doğan, 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Doğan, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.

Şeniz Doğan 2018 yılında, yürütmekte olduğu meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı oldu. Doğan 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na 2. kez seçildi.